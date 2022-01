Calciomercato Juventus Gennaio 2022: acquisti, cessioni, rosa aggiornata e 11 titolare

Ecco tutti i trasferimenti del calciomercato invernale 2022 della Juventus con gli acquisti e le cessioni, la rosa aggiornata e il possibile 11 titolare.

Non ci si aspettavano colpi di mercato in questa sessione invernale di calciomercato ed invece la Juventus ha sorpreso tutti, divenendo regina incontrastata di questa finestra di mercato, facendo la voce grossa e rafforzando la squadra.

I bianconeri vogliono conquistare la Champions League, obiettivo minimo per quanto riguarda il campionato e nonostante Allegri avesse detto che la rosa sarebbe rimasta quella, così non è stato. In questa sessione, la Juventus ha speso un totale di 97 milioni di euro.

L’acquisto più importante è stato senza dubbio quello di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. L’attaccante serbo è stato acquistato per 70 milioni di euro, più altri 11 milioni di euro di commissione per i suoi agenti. Un colpo importantissimo per l’attacco bianconero che ritrova finalmente un bomber di razza dopo l’addio di Cristiano Ronaldo.

Ma la Juventus non si è fermata a Vlahovic ed ha rafforzato anche il centrocampo. Dopo aver definito velocemente tutti i dettagli dell’operazione, i bianconeri hanno annunciato nell’ultimo giorno di mercato l’arrivo di Denis Zakaria dal Borussia Moenchengladbach per 8 milioni di euro. Un rinforzo più che discreto, con lo svizzero che ha messo in difficoltà l’Italia nella sfida di qualche mese fa all’Olimpico.

Uno sguardo al presente, ma anche al futuro in questi ultimi giorni di mercato per la Juventus che sempre nelle ultime ore di questa sessione ha definito l’arrivo del talentuoso difensore Federico Gatti dal Frosinone. Il giocatore classe ’98 resterà in prestito al Frosinone fino al termine della stagione prima di aggregarsi alla squadra di Allegri il prossimo anno.

Novità importanti anche in uscita, dove la Juventus ha ceduto sia Bentancur che Kulusevski al Tottenham in due operazioni differenti. Il centrocampista uruguaiano è stato ceduto a titolo definitivo per 19 milioni di euro, mentre l’esterno d’attacco svedese è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Riscatto che diventerà obbligo al compiersi di determinate condizioni.

Lascia la Juventus anche Aaron Ramsey, con il gallese che ha deciso di volare in Scozia per unirsi ai Rangers che hanno definito il suo arrivo in prestito con diritto di riscatto. Infine, nuova cessione in prestito per Ihattaren all’Ajax dopo un’avventura mai iniziata per davvero con la Sampdoria, e per Dragusin che si è accasato alla Salernitana anch’egli dopo essere stato richiamato dal prestito alla Sampdoria.

Acquisti:

Dusan Vlahovic (A, Fiorentina)

Denis Zakaria (C, Borussia Moenchengladbach

Federico Gatti (D, Frosinone)

Mohamed Ihattaren (C, Sampdoria, fine prestito)

Radu Dragusin (D, Sampdoria, fine prestito

Cessioni:

Rodrigo Bentancur (C, Tottenham)

Dejan Kulusevski (A, Tottenham, in prestito)

Aaron Ramsey (C, Rangers, in prestito)

Mohamed Ihattaren (C, Ajax, in prestito)

Federico Gatti (D, Frosinone, in prestito)

Radu Dragusin (D, Salernitana, in prestito

Rosa:

PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio

DIFENSORI: de Ligt, Bonucci, Chiellini, Rugani, Alex Sandro, Pellegrini, Danilo, Cuadrado

CENTROCAMPISTI: Locatelli, McKennie, Zakaria, Arthur, Rabiot, Chiesa, Bernardeschi

ATTACCANTI: Dybala, Vlahovic, Morata, Kaio Jorge, Kean

Undici titolare:

(4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Zakaria, Bernardeschi; Dybala, Vlahovic. All. Allegri

Migliori Bookmakers AAMS