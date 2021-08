Calciomercato Juventus, è fatta: torna Kean!

La Juventus sta per mettere le mani su Moise Kean. L’attancante classe 2000, ex PSG, arriva in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni.

Sarà Moise Kean il nuovo attaccante della Juventus. La punta classe 2000 torna nella squadra che lo ha formato, dopo essere stato ceduto per 27 milioni solo duie stagioni fa. L’impatto all’Everton non è stato dei più positivi e ora i “Toffees” sono disposti a cederlo.

Si è fatta avanti la Juventus, alle prese con una corsa contro il tempo per trovare il sostituto di Cristiano Ronaldo. La società bianconera ha subito intrapreso i contatti con Mino Raiola, agente del ragazzo, per sondare il terreno. La risposta è stata subito positiva e, in più, Raiola ha fatto sapere che Kean poteva partire in prestito. Condizioni che hanno soddisfatto la Juventus.

Moise Kean in maglia Juve. Fonte: Twitter Juventus FC

Le due società hanno lavorato a un’operazione lampo, e l’acquisto, che verrà ufficializzato lunedì, alla riapertura delle Borse, parla di un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Un acquisto che presenta diversi aspetti positivi: oltre ad assicurarsi un attaccante giovane e fruibile anche per il futuro, la Juventus riporta in rosa un prodotto del vivaio, che risulterà utile anche in ottica liste Champions.

Questa potrebbe non essere l’unica operazione che effettuerà la società bianconera: oltre all’opzione doppio centravanti, e a possibili scambi a centrocampo, i bianconeri starebbero cercando un profilo duttile da schierare sulla trequarti. Se il sogno si chiama Hazard, bisogna tenere monitorati i nomi di diversi giovani per una squadra pronta a cambiare pelle e iniziare un nuovo ciclo.

