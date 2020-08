Calciomercato Juventus: Cristiano Ronaldo offerto al Barcellona? Arriva la smentita

Secondo il biografo di Messi e Cristiano Ronaldo, la Juventus starebbe offrendo il portoghese a chiunque, persino al Barcellona, per liberarsi del suo pesante ingaggio. Dall’entourage di Cristiano Ronaldo, però, è arrivata una secca smentita.

La Juventus sta davvero cercando di liberarsi di Cristiano Ronaldo dopo aver fallito l’assalto alla Champions League negli ultimi anni. Questo è quanto affermato da Guillem Balague, biografo del portoghese e di Leo Messi, che ha dichiarato come i bianconeri stiano cercando di far quadrare i conti a livello di bilancio.

Secondo il giornalista spagnolo, la Juventus starebbe offrendo il giocatore a tutti con il PSG in pole, ma non solo. I bianconeri infatti avrebbero proposto il giocatore anche al Barcellona, con i blaugrana che potrebbero quindi fare un grande sgarbo al Real Madrid acquistando il suo ex giocatore.

Tuttavia, dopo queste dichiarazioni, è arrivata prontamente la smentita dell’entourage di Cristiano Ronaldo che ha affermato come il fuoriclasse portoghese voglia rispettare il suo contratto con i bianconeri. Il prossimo anno Cristiano Ronaldo sarà ancora a Torino per continuare a cercare di portare la Champions League nella bacheca bianconera dopo più di 25 anni.

Nell’ultimo periodo si sono fatte sempre più insistenti le voci che vogliono Ronaldo lontano da Torino. L’uscita agli ottavi contro il Lione ed il cambio in panchina con l’addio di Sarri e l’arrivo di Pirlo hanno avuto un grosso impatto su tutto l’ambiente bianconero ed i tifosi temono che CR7 possa lasciare il club in questa sessione di mercato.

La smentita da parte dell’entourage arrivata in giornata potrebbe metter finalmente fine alle voci di mercato, anche se la tifoseria bianconera non si sente ancora al sicuro. Molti, infatti, temono che almeno uno tra Ronaldo e Dybala possa essere ceduto per questioni di bilancio.

