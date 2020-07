Calciomercato Juventus: contatti con l’Ajax per Dest. Piace anche Locatelli

La Juventus è interessata a Sergiño Dest ed ha già effettuato un sondaggio con l’Ajax, ma la concorrenza è agguerrita. A centrocampo spunta il nome di Manuel Locatelli del Sassuolo.

Lavori in corso in fase di mercato per la Juventus che è intenzionata a cambiare pelle in vista della prossima stagione. Fabio Paratici sta lavorando alacremente per fornire a Sarri giocatori giovani, ma con esperienza e capaci di fare la differenza, oltre ad essere adatti per il progetto del tecnico toscano.

Il nome nuovo per la difesa bianconera è quello di Sergiño Dest, terzino destro di proprietà dell’Ajax. Il giocatore di origini olandesi che gioca per la nazionale statunitense è stato una delle rivelazioni dell’Eredivisie ed ha attirato su di sé l’interesse dei grandi club.

La Juventus ha già effettuato un sondaggio per valutare se ci sono margini di trattativa, con il club olandese che valuta il classe 2000 circa 20-25 milioni. Il club bianconero ha avviato i contatti con il suo entourage, con il quale il rapporto è positivo, ma dovrà esser bravo a battere la concorrenza di Manchester City, Bayern Monaco e Barcellona.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, la Juventus ha messo nel mirino Manuel Locatelli del Sassuolo. L’ex giocatore del Milan sta disputando una stagione di altissimo livello a Reggio Emilia ed i bianconeri stanno valutando seriamente il suo profilo come alternativa a Jorginho

I rapporti tra Juventus e Sassuolo sono ottimi ed una nuova trattativa tra le due società non è da escludere. Inoltre il giocatore ha espresso recentemente il desiderio di poter tornare a giocare per una grande squadra e la Juventus è alla finestra, pronta ad esaudire questa sua richiesta.

