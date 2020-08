Calciomercato Juventus: c’è l’accordo con Hateboer dell’Atalanta

La Juventus avrebbe trovato l’accordo con Hans Hateboer per il suo trasferimento dall’Atalanta. Il terzino olandese ha dichiarato chiusa la sua esperienza in nerazzurro e vuole lasciare Bergamo. Il club orobico valuta il giocatore circa 25 milioni di euro.

La Juventus sarebbe vicina ad annunciare il primo colpo di mercato della nuova era targata Andrea Pirlo. I bianconeri avrebbero trovato l’accordo con Hans Hateboer, terzino destro dell’Atalanta, che negli ultimi giorni ha dichiarata chiusa la sua avventura con la maglia nerazzurra.

Secondo quanto riportato da Calciomercatoweb.it, dietro al decisione di Hateboer ci sarebbe proprio la Juventus che ora deve solo trovare l’accordo con l’Atalanta. Il club nerazzurro non farà sconti e chiederà almeno 25 milioni di euro per cedere il giocatore.

Sul terzino olandese c’è anche l’interesse del Napoli che aveva fatto già un’offerta al giocatore, ma pare che la Juventus sia stata brava ad anticipare la concorrenza trovando già l’accordo con il giocatore. Inoltre, i rapporti con l’Atalanta sono ottimi e ciò è molto utile al club bianconero per la buona riuscita dell’operazione.

Hateboer è stato uno dei migliori giocatore dell’Atalanta in questa stagione ed ha firmato anche 5 assist in 32 partite. Dopo l’eliminazione in Champions League contro il Paris Saint-Germain, il calciatore olandese ha riconosciuto come sia difficile fare meglio di così e che ora è tempo per lui di una nuova esperienza.

Questo potrebbe essere solo il primo affare tra Juventus ed Atalanta in questa sessione estiva di calciomercato. L’asse Toino-Bergamo è ancora molto calda, con i bianconeri che sono interessati a Duvan Zapata e a Robin Gosens, mentre ai nerazzurri piace e molto Mattia Perin.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS