Calciomercato Juventus: Buffon può andare al Monza di Berlusconi e Galliani!

Indiscrezione clamorosa sulla prossima destinazione della leggenda della Juve, Galliani vuole Gigi nella squadra lombarda

Dopo la vittoria della Coppa Italia, Gianluigi Buffon è già pronto per una nuova avventura. Ufficializzato il suo addio alla squadra bianconera a fine anno, il portiere italiano sta vagliando le offerte e si è detto alla ricerca di un progetto pazzo; in un’intervista ha anche spiegato di esser stato contattato da un dirigente folle quanto lui e il primo nome sembra quello di Adriano Galliani.

Vedere un’icona del calcio italiano nel club di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi è un’idea sicuramente molto affascinante e il progetto è perfetto per il giocatore che vuole continuare a scrivere pagine importanti del nostro calcio ed essere nuovamente trascinatore.

Il Monza vedrebbe sensibilmente aumentare le proprie possibilità di salire nel massimo campionato dopo la forte delusione di questa stagione che ha visto la squadra allenata da Brocchi uscire ai Playoff contro il Cittadella in semifinale.

Berlusconi ovviamente non vorrebbe passare altri due anni nella serie cadetta e per questo è deciso a puntare sull’esperienza di Buffon e anche su un cambio in panchina dove il favorito sembra Pippo Inzaghi, da poco retrocesso in B con il Benevento con cui però aveva scritto record importanti salendo in A.

