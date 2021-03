Calciomercato Juventus, addio Genoa: Inter o Atalanta per Perin

Calciomercato Juventus: Mattia Perin, attualmente in prestito al Genoa, piace all’Inter di Antonio Conte e all’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

L’ottima stagione disputata fin qui con la maglia del Genoa ha portato Mattia Perin al centro di voci di mercato che lo vedrebbero lontano da Genova al termine del campionato. Il classe ’92 infatti è di proprietà della Juventus che viste le sue ottime prestazioni starebbe pensando all’idea di riportarlo alla base per assegnargli il ruolo di vice alle spalle di Szczesny. Con Buffon pronto a cambiare aria, il portiere ex Pescara sarebbe il giusto rincalzo per una squadra che dovrà rilanciarsi dopo il deludente campionato di quest’anno.

Calciomercato Juventus: Perin finisce nel mirino di Inter ed Atalanta, ma piace anche all’Udinese.

Sul portiere di Latina non ci sarebbe però solo la Vecchia Signora, ma anche l’Inter di Antonio Conte e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri milanesi avrebbero individuato in Perin il giusto profilo da accostare ad Handanovic che nel giro di pochi anni dovrebbe passare il testimone dopo quasi 10 stagioni a difesa della porta meneghina.

I bergamaschi invece, con Gollini sempre più vicino alla Roma, starebbero pensando al numero 1 genoano per blindare la propria porta cedendo di conseguenza Sportiello al club di Enrico Preziosi. Più defilato, sullo sfondo, ci sarebbe infine anche l’Udinese di Luca Gotti che, sommerso da richieste per Musso, sarebbe pronto ad investire i 7 milioni di € chiesti dalla Juventus per arrivare ad un portiere di ottimo livello al quale garantirebbe, senza riserve, il ruolo di titolare. Ad ogni modo, ora come ora, si tratta solo di ipotesi, bisognerà infatti aspettare l’estate per saperne di più.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS