Calciomercato Inter, richieste Conte: Kumbulla, Emerson, Kante, Ndombele, Vidal, Tonali e Dzeko

Nel summit con Zhang, che ha portato alla conferma di Conte, è stato programmato anche il calciomercato in entrata. Le richieste del tecnico sarebbero Kumbulla del Verona e Emerson Palmieri del Chelsea in difesa, uno tra Kantè, Nbombelè del Tottenham e Vidal del Barcellona a centrocampo insieme a Tonali del Brescia, e Dzeko in attacco

In pochi avrebbero scommesso sulla fumata bianca e sulla permanenza in nerazzurro, ma il presidente Steven Zhang ha convinto il tecnico Antonio Conte a restare all’Inter per continuare il progetto di crescita, iniziato dodici mesi fa.

Eppure, così come un anno fa, l’Inter pare non voglia fare esborsi faraonici, comunque pronta ad accontentare le richieste del proprio allenatore, che vuole colmare definitivamente il gap con la Juventus, magari ripartendo proprio dal super colpo Achraf Hakimi, arrivato dal Real Madrid per 45 milioni di euro.

E’ ormai vicinissimo anche Sandro Tonali, visto che c’è l’accordo con il Brescia sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro, così come l’intesa con il giocatore per un contratto di cinque anni da oltre 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Ma Conte vuole anche un altro acquisto a centrocampo, un giocatore di esperienza, di forza e di qualità. Il sogno resta il suo pupillo, N’Golo Kantè, ormai non più incedibile per il Chelsea, ma sembra più facile arrivare a Tanguy Ndombelè del Tottenham, visto che entrerebbe nell’operazione Milan Skriniar, o Arturo Vidal, che sarà coinvolto nell’epurazione Ronald Koeman al Barcellona.

In difesa ci vuole un quinto, soprattutto un centrale per la difesa a tre. In tal senso, i nerazzurri stanno trattando da tempo con il Verona per Marash Kumbulla, sempre sulla base di un prestito con diritto di riscatto, per un’operazione totale che potrebbe superare i 30 milioni di euro.

Il calciomercato dell’Inter è iniziato con l’esterno destro, ma l’altra priorità è la fascia sinistra. Si guarda sempre in casa dell’ex squadra di Conte, che ha chiesto Emerson Palmieri, in uscita dal club londinese dopo la campagna multimilionaria approntata finora.

Infine, dovrà arrivare un vice Romelu Lukaku in attacco, con o senza Lautaro Martinez, il cui futuro è appeso ad un filo. Il grande obiettivo è e resta Edin Dzeko della Roma, già vicino la scorsa estate, che vorrebbe giocare la Champions League la prossima stagione.

