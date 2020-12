Calciomercato Inter: Pjanic con i soldi di Eriksen e Nainggolan?

Nuova idea del duo Marotta e Ausilio. L’Inter ha intenzione di muoversi nel mercato per prendere Pjanic con i soldi derivanti dal trasferimento di Eriksen e Nainggolan.

La formazione di Antonio Conte ha fallito il primo grande obiettivo della stagione. La qualificazione agli ottavi di Champions League è sfumata per via di un pareggio ottenuto in casa contro lo Shaktar.

Ora Marotta ed Ausilio stanno pensando a come cedere i giocatori che non rientrano nel progetto ed acquistarne altri più utili e funzionali al gioco del mister.

Uno di questi è Eriksen, ex stella del Tottenham, che continua ad avere poco spazio nell’undici titolare. Conte lo inserisce sempre negli ultimi cinque minuti e questa situazione sta facendo impazzire il danese.

Un’altro è Nainggolan, il quale non rientrava nel progetto già lo scorso anno. È stato dato in prestito al Cagliari, ma quest’anno i margini per un rinnovo non si sono concretizzati.

Quindi le attenzioni della dirigenza nerazzurra si sono rivolte a Pjanic, la cui avventura a Barcellona pare abbia i giorni contati. Con l’allenatore Koeman non c’è un buon rapporto, visto che il tecnico olandese lo ha fatto giocare per pochi minuti.

Il centrocampista bosniaco era vicino all’Inter già nella passata stagione. Lui ha nostalgia dell’Italia, le tessere del puzzle si stanno orientando nella giusta direzione.

