Calciomercato Inter: Nández possibile operazione alla Tonali

L’interesse dell’Inter per Nahitan Nández sembra essere sempre più concreto. Il centrocampista del Cagliari sembra essere uno degli obbiettivi più concreti di Simone Inzaghi. I rapporti tra i due club sono più che ottimi e questo potrebbe facilitare ancora di più al trattativa. Anche il giocatore apprezza molto la destinazione nerazzurra.

Il centrocampo sembra essere il reparto da rinforzare per l’Inter. Dopo l’arrivo a zero di Hakan Çalhanoğlu, potrebbe arrivare qualche altro rinforzo per la mediana. C’è un nome che continua a stuzzicare l’Inter ed è quello di Nahitan Nández, centrocampista del Cagliari. L’uruguaiano piace da tempo a molti club italiani, tra cui il Napoli, ma l’Inter sembra essere la favorita.

Per il classe 95, il Cagliari vorrà discuterne anche con l’Inter. I dialoghi tra i due club sono costanti anche perché c’è un vero e proprio scambio di giocatori. Dalbert, infatti, arriverà in terra sarda in prestito con diritto di riscatto. Possibile ritorno nell’isola anche per Radja Nainggolan. Adesso, però, la trattativa è tutta incentrata sul centrocampista.

Inter, per Nández prestito con obbligo di riscatto

Per il centrocampista di Punta del Este, l’Inter si fa avanti prepotentemente. Nell’amichevole di ieri contro il Lugano c’era anche Pablo Bentancur, agente del giocatore, che ha confermato l’interesse nerazzurro per Nández. Il Cagliari, però, aggiunge dei paletti. Per il giocatore solo prestito oneroso , come lo è stato Sandro Tonali per il Milan, oppure potrebbe essere inserita qualche contropartita all’interno.

Tra queste si pensa ad Andrea Pinamonti, giovane attaccante dell’Inter che potrebbe ammortizzare il prezzo. Le parti si incontreranno a breve per decidere mentre Nández tornerà in Sardegna solo a fine mese. A favore dell’Inter c’è anche il gradimento del giocatore per la destinazione e la trattativa potrebbe prendere una giusta piega.

Migliori Bookmakers AAMS