Calciomercato Inter: Nainggolan, Dalbert, Gagliardini e Pinamonti per Chiesa?

L’Inter vuole Federico Chiesa. I nerazzurri, pur di avere l’esterno viola, sono pronti a mettere sul piatto un poker di giocatori: Dalbert, Gagliardini, Pinamonti e Nainggolan.

Federico Chiesa sembrerebbe essere uno dei primi nomi sulla lista di Antonio Conte e Beppe Marotta. Per l’acquisto dell’esterno italiano, però, c’è da superare la concorrenza della Juventus e soddisfare le richieste dei viola.

Quest’ultimo aspetto, tra l’altro, non è affatto semplice. La Fiorentina per il proprio pupillo chiede tra i 60 e i 70 milioni di euro, cifra alta e non facile da gestire neanche per un club come l’Inter.

Ecco, quindi, che qui si potrebbe attuare la strategia di Beppe Marotta, pronto a calare un poker di calciatori che potrebbero destare, e non poco, l’interesse del club viola.

Il primo nome sulla lista, che interessa alla Fiorentina è quello di Radja Nainggolan. Fuori dalle gerarchie nerazzurre e dai parametri economici del Cagliari, il ninja, con ogni probabilità dovrà trovare un’altra destinazione. Firenze, per lui, potrebbe essere qualcosa in più di una semplice idea.

L’altro calciatore richiesto, invece, è già alla Fiorentina. Si tratta di Dalbert, il quale sembrerebbe aver convinto al 100% il club di Commisso.

Infine, le altre due carte, già richieste in passato dai viola, prendono il nome di Gagliardini, non al centro del progetto Inter, e Pinamonti. Quest’ultimo, di ritorno a Milano in seguito al gentlemen agreement tra Preziosi e Zhang.

La viola ci pensa ed elabora se accettare o meno quest’offerta. Nella mente di Commisso, però, il primo obbiettivo resta quello di monetizzare qualcosa prima di lasciar partire Chiesa.

