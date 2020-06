Calciomercato Inter: Lione su Godin. Il Manchester United ragiona sul prolungamento del prestito di Sanchez

C’è chi il nerazzurro potrebbe lasciarlo, come Godin, e chi invece, come Sanchez, potrebbe restare. A parlare, poche ore fa, sono stati proprio esponenti dei rispettivi club interessati alle faccende dei due calciatori.

”Godin è tra i nomi che sono stati vagliati. Abbiamo la possibilità, nonostante la crisi sanitaria, di effettuare una campagna acquisti piuttosto ambiziosa. Vogliamo puntare ai primi posti nella prossima stagione”.

Così, il presidente del Lione, Aulas, ha sentenziato in merito ad un possibile arrivo di Godin dall’Inter. Parole che non lasciano spazio a repliche, ma che anzi confermano il pieno interesse del club francese per l’ex capitano dell’Atletico Madrid.

L’Inter si è già detta pronta a lasciar partire il calciatore. I nerazzurri, infatti, in caso di cessione andrebbero a risparmiare circa 5 milioni più bonus per altre 2 stagioni, per un totale che ammonta a quasi 20 milioni lordi. Già avviati i contatti tra il Lione e l’entourage dell’uruguaiano.

Di allontanamento, invece, le parole di Ole Gunnar Solskjaer, che ha parlato così in merito ad Alexis Sanchez: “Quando arredi il tuo salotto può esserci una bella sedia o un bel divano, che non per forza, però, si abbina bene con tutto il resto”

Anche in questo caso, le parole non lasciano spazio a dubbi. Il Manchester United ha già ammesso, con qualche mese d’anticipo, di non voler riavere in rosa il calciatore.

Notizia che però non spiazza il cileno, visto che l’Inter prima con Ausilio e poi con Marotta, gli ha già detto di aver lasciato tutte le porte aperte ad una sua possibile permanenza. Decisiva, per lui, sarà quest’ultima parte di stagione.

In caso di risposte sul campo positive, toccherà poi all’Inter ragionare con i Red Devils per cercare un accordo o quantomeno un prolungamento del prestito.

