Calciomercato Inter: ipotesi scambio Lautaro Martinez – Joao Felix con l’Atletico Madrid

La finestra di calciomercato appena passata si è caratterizzata per una sorta di immobilismo generale, con un grosso calo nel numero delle operazioni effettuate, naturalmente anche a causa della situazione pandemica mondiale che ha bloccato, a livello economico, diversi big club d’Europa.

Probabilmente anche nel prossimo calciomercato, quello estivo, le cose dovrebbero rimanere pressoché tali ed è per questo che molte squadre cercheranno di optare per dei prestiti o degli scambi alla pari.

Nell’ultima ipotesi citata rientrerebbe l’operazione confermata dalla testata giornalistica “Don Balon” che vedrebbe l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez alla corte dell’Atletico Madrid, guidato del connazionale Diego Simeone.

L’asso nella manica che dovrebbe convincere la dirigenza milanese è Joao Felix (valutato come pedina di scambio per arrivare a Martinez), attaccante portoghese classe 1999, tra i profili più interessanti nel panorama calcistico europeo, attualmente nei biancorossi di Madrid.

Il portoghese Joao Felix, con la maglia dell’Atletico Madrid – fonte: profilo Twitter LaLiga

Mentre Lautaro Martinez è considerato uno dei punti fermi della squadra di Antonio Conte, Joao Felix non è riuscito in questa stagione ad affermarsi definitivamente e con continuità nel collettivo messo insieme da Simeone, nonostante le sue indubbie qualità tecniche. L’allenatore argentino gradirebbe un profilo più adatto al suo modo di giocare, con più fantasia e non bloccato da vari tatticismi o da un gioco troppo “ragionato”. Il profilo ideale sarebbe proprio quello di Lautaro Martinez, degno compagno di Lukaku nel reparto offensivo nerazzurro.

Lautaro Martinez in azione con l’inter

Sarà davvero complicato riuscire a convincere la dirigenza nerazzurra della bontà dello scambio tra i due giocatori, ma l’Inter, forse per far fronte ad un bilancio non proprio florido, potrebbe paradossalmente cedere alle pressioni e all’esigenze di cassa.

Trattativa interessante, che nei prossimi giorni potrebbe trovare maggiormente corpo oppure sparire come neve al sole, la seguiremo come sempre.

