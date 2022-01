Calciomercato Inter: idea Bensebaini

I nerazzurri pensano a come rinforzare la difesa e l’idea è quella di chiedere al Borussia un prestito.

Giornate movimentate nella Milano nerazzurra che tra acquisti e cessioni si sta dimostrando essere una delle piazze più attive in questo mercato di riparazione.

IL portiere Andrè Onana ha completato le visite mediche legandosi ai nerazzurri per 3 milioni a stagione fino al 2027 a partire da giugno, mentre Vecino sembra aver rifiutato un’offerta direttamente dal Brasile, sponda Flamengo.

Intanto, la dirigenza nerazzurra cerca di muoversi anche per trovare un possibile colpo in mezzo al campo, soprattutto in difesa, reparto che Simone Inzaghi intende rinforzare per dare più alternative al suo trio di titolari, ma allo stesso tempo riuscire a giocare sugli esterni o come quarto di difesa.

L’Inter non vorrebbe spendere molto in questa finestra di mercato e per tale motivo l’idea trapelata è quella che porterebbe Ramy Bensebaini, in forza al Borussia Monchengladbach, a vestire la maglia nerazzurra.

L’operazione, però, non è affatto semplice.

Nonostante l’idea possa essere fattibile anche vista la voglia del calciatore di cambiare area, anche a causa di una situazione di classifica non idilliaca che vede il Monchengladbach navigare in situazioni non troppo pronosticate, la squadra non vorrebbe privarsi del suo giocatore a prezzo di saldo.

L’Inter vorrebbe riuscire a strappare un accordo che parte dalla base di un prestito, attualmente è preferibile la soluzione che non prevede alcun tipo di riscatto, dunque solo un prestito temporaneo del calciatore algerino, cosa che i tedeschi non troppo gradiscono.

Idea potrebbe ricollegarsi alla voglia di ingaggiare, per la prossima stagione, il terzino dell’Eintracht Francoforte Filip Kostic facendo in modo che l’algerino diventi un’occasione per poter completare la rosa a stagione in corso, in attesa del vero colpo per la prossima estate.

Non sono solo questi i nomi seguiti dall’Inter che sembra essersi inserita prepotentemente per Lucas Digne dell’Everton, che però ha tanta concorrenza.

