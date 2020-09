Calciomercato Inter: arriverà Darmian in attesa dello svincolo di Vidal dal Barcellona

Il calciomercato in casa nerazzurra non conosce sosta. Il nome nuovo sulla lista dei dirigenti interisti è quello di Matteo Darmian, difensore del Parma (ex Manchester United). Le cifre di questo colpo di mercato non sono ancora note ma sembra che l’accordo sia in dirittura d’arrivo ed il perfezionamento della trattativa permetterà a Conte di sostituire il probabile partente Biraghi, in direzione Fiorentina (rientrato alla base dopo il prestito).

Matteo Darmian in azione con il Parma – fonte: profilo twitter Darmian

Darmian era stato accostato ai nerazzurri già durante questo mercato invernale, che ha visto successivamente l’arrivo di altri nomi per quel ruolo, come Young o Moses.

L’asse Milano – Parma è sempre stato molto attivo e proficuo, tant’è vero che potrebbero accasarsi con i bianco-crociati (si ragiona su un prestito) i due baby nerazzurri Esposito ed Agoumè. L’Inter ottiene così, sulla fascia, un altro giocatore funzionale ai piani di Antonio Conte, da poter affiancare ed alternare al serbo Kolarov (tra lunedì e martedì dovrebbe effettuare le visite mediche).

Perfezionati (o quasi) questi colpi di calciomercato, si lavora incessantemente sul fronte “Arturo Vidal”, per il quale si ipotizzano le visite mediche e la firma contrattuale già per i primi giorni della prossima settimana.

Questo è sintomo del fatto che il cileno a Barcellona, come già noto, è in rottura totale con il tecnico dei catalani Koeman, che lo ha subito messo alla porta.

Prende quindi forma l’Inter del tecnico salentino, che sembra puntare su esperienza (i giocatori cercati non sono propriamente dei ragazzini), duttilità di gioco e dedizione al lavoro, per i nuovi arrivati in casa nerazzurra, plasmati e cercati appositamente per il 3-5-2 di Conte.

