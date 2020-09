Calciomercato Inter: Arriva Vidal, un guerriero per Conte

Alla fine è arrivato davvero il cileno alla corte di Antonio Conte, il quale lo aveva molto desiderato ed era pronto a fare carte false pur di riabbracciare il giocatore ed aggiungerlo in squadra.

Vidal in azione con i catalani – fonte: profilo Twitter Vidal

L’accordo (Inter – giocatore – Barcellona) è stato finalmente trovato e si attende a breve il suo divorzio (anche sulla carta) dal club catalano, dal quale proviene. Per quanto riguarda le cifre, si parla di un contratto fino al 2022 (con opzione per un altro anno) a 6 milioni di euro a stagione, più bonus. Il cileno, secondo delle indiscrezioni, dovrebbe atterrare domani a Milano per effettuare le visite mediche e porre la firma sul tanto agognato contratto, che lo legherà alla squadra nerazzurra.

Il tecnico salentino lo aveva ardentemente desiderato, già durante il mercato invernale, ma all’epoca non ci furono le condizioni, oltre al rifiuto di Marotta, che invece al momento sembra (come è ovvio che sia) essere pienamente d’accordo con Conte.

All’Inter si aggiunge un vero e proprio guerriero, scoperto e valorizzato proprio da Antonio Conte ai tempi della Juventus. E’ inutile dire che Vidal è il giocatore principe per un 3-5-2, modulo utilizzatissimo dal salentino. Il cileno infatti aggiungerebbe esperienza, tecnica e sostanza in mezzo al campo, dove più c’è bisogno.

I suoi trascorsi bianconeri

Purtroppo per i sostenitori di Eriksen, l’arrivo del cileno mette fuori dai giochi proprio il centrocampista danese, arrivato appena qualche mese fa durante il mercato di Gennaio. Nulla è ancora deciso su questo fronte ma sembra che la dirigenza nerazzurra possa accettare (qualora ci sia) un’offerta di 30-40 milioni di euro per il giocatore.

Meno fantasia e più sostanza, quindi, in un centrocampo che si preannuncia affollatissimo e bisognoso di qualche esubero, ma questa è un’altra storia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS