Calciomercato: Gervinho e Bruno Peres al Trabzonspor in Turchia

Il presidente del club turco annuncia il doppio colpo: “entro 10 giorni arriverà la firma di entrambi”.

Il Trabzonspor fa spesa in Italia e ad annunciarlo è proprio il presidente del club turco, Ahmet Agaoglu.

La squadra di Trebisonda, nella giornata di ieri, ha concluso il proprio cammino nella Super Lig Turca di quest’anno con un quarto posto che non fa troppo sorridere la presidenza a causa degli 11 punti di svantaggio dalla terza e ben 13 lunghezze di differenza dal duo di testa.

Nell’adrenalinico finale di stagione, che ha consegnato il titolo al Besiktas, grazie ad una differenza reti di 45 a 44 ai danni del Galatasaray, secondo a pari punti, il Trabzonspor ha potuto solo fare da spettatrice ma, intanto, il pensiero degli addetti ai lavori era già rivolto sul mercato.

Sono, infatti, due i colpi provenienti dalla nostra Serie A che il presidente Agaoglu ha annunciato ai microfoni della radio Fanatik. La notizia è che Gervinho e Bruno Peres entro 10 giorni firmeranno il contratto che li legherà al club turco.

Due rinforzi di alto valore per i quarti in classifica che rilanciano la voglia di ridurre il gap dalle prime tre per la prossima stagione.

C’era già molto scetticismo sulla possibile permanenza di Gervinho a Parma in caso di salvezza raggiunta e, dopo la retrocessione del club emiliano, tutti i dubbi sono svaniti con l’ivoriano che ha velocemente cercato la migliore alternativa per continuare ad essere decisivo, nonostante un’età ormai avanzata.

Gervinho, dunque, si inserisce in un contesto che proprio quest’anno ha sfruttato molto le fasce, valorizzando gli esterni.

L’ex Roma e Arsenal si calerà nella sua nuova avventura conscio di poter ritrovare anche un altra, ormai, vecchia conoscenza della squadra capitolina: Bruno Peres.

La sua avventura italiana, tra Torino e Roma, è stata condita da pochi alti, legati soprattutto alla maglia granata, e tantissimi bassi che ne hanno disatteso le aspettative.

Il brasiliano, comunque molto impiegato da Fonseca in una stagione dove i giallorossi hanno avuto molti infortuni, tornerà protagonista e, verosimilmente, titolare nella città di Trebisonda avendo già accettato l’offerta del club turco ed essendo in procinto di firmare il contratto assieme al fantasista ex Parma.

