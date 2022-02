Calciomercato Gennaio 2022, trasferimenti più costosi: Vlahovic 1°! Gosens nella top 10 

È terminata la sessione invernale di calciomercato. Tiriamo le somme: Vlahovic acquisto top, Ferran Torres e Gosens tra i più costosi.

Un’altra finestra di calciomercato è finalmente giunta al termine. Un mercato invernale molto movimentato ed interessante da molti punti di vista: Vlahovic è sicuramente l’acquisto che fa da copertina.

Il serbo ha abbandonato la Fiorentina per diventare il nuovo goleador della Juventus, per la copiosa cifra di 70 milioni + bonus. Non per niente è l’acquisto più costoso della sessione invernale nella storia della Serie A

La top 10 dei più costosi

C’è molta Italia in questa lista: oltre a Vlahovic, spiccano i nomi di Gosens, arrivato all’Inter dall’Atalanta per la cifra di 25 milioni + bonus(prestito con obbligo) e di Boga, comprato proprio dalla squadra bergamasca, che lo ha prelevato dal Sassuolo per la cifra di 22 milioni(prestito con obbligo).

Anche le squadre estere si sono date da fare: il Barcellona per rialzarsi dopo l’era Messi punta su Ferran Torres, ventunenne del Manchester City pagato ben 55 milioni, cifra che lo rende l’acquisto più costoso di questo calciomercato dopo Vlahovic.

A completare la top 3 dei più costosi c’è Luis Diaz, che arriva a Liverpool dal Porto per 45 milioni.

Di seguito vi proponiamo la lista che mostra la top 10 dei più costosi:

10) Yuri Alberto dall’Internacional allo Zenit San Pietroburgo(20 mln)

9)Jeremy Boga dal Sassuolo all’Atalanta(22 mln)

8)Vitalyi Mykolenko dalla Dinamo Kiev all’Everton(23,5 mln)

7) Robin Gosens dall’Atalanta all’inter(25 mln+bonus)

6)Chris Wood dal Burnley al Newcastle(30 mln)

5) Luca Digne dall’Everton all’Aston Villa(30 mln)

4) Bruno Guimaraes dal Lione al Newcastle(42,1 mln)

3) Luis Diaz dal Porto al Liverpool(45 mln)

2) Ferran Torres dal Manchester City al Barcellona( 55 mln)

1) Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus(70 mln + bonus)

Migliori Bookmakers AAMS