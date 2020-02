Calciomercato Gennaio 2020, tabella trasferimenti: acquisti e cessioni in Ligue 1

Vi proponiamo tutti gli acquisti e le cessioni compiuti nella Ligue 1 durante la sessione invernale appena trascorsa.

La novità è la mancata iniziativa del Psg, che ha deciso di rimanere con i suoi uomini e non ha fatto acquisti e tantomeno cessioni. Cavani sembrava vicino all’Atletico Madrid, ma poi alla fine l’operazione è saltata. Così come lo scambio tra Kurzawa e De Sciglio.

Invece, per quanto riguarda le inseguitrici, il Marsiglia è rimasto a bocca asciutta, avendo prelevato solamente un portiere giovanissimo dalla propria primavera, ovvero Ngapandouetnbu.

Tra le grandi del campionato il club che più si è mosso è stato il Lione, con gli acquisti di giocatori offensivi per aumentare la qualità tecnica in avanti: Kadewere per 12 milioni e il prestito di Ekambi dal Villareal con 4 milioni e la restante cifra nel diritto di riscatto al termine della stagione. Camilo nel reparto di trequartista e Tousart mediano dall’Hertha. In difesa c’è stato il riforzo, dato dall’acquisto del brasiliano Guimaraes per 20 milioni di euro.

Il Monaco è la squadra che più è stata rivoluzionata, con gli innesti di due difensori centrali, due terzini, trequartista e un ala destra.

Vediamo insieme la tabella completa dei trasferimenti:

SC AMIENS

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Nicholas Opoku 22 Difensore centrale 1,00 mln € Udinese Prestito

Età media acquisti: 22,0Valore degli acquisti: 1,00 mln €Spese: 0



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Jayson Papeau 23

Trequartista 150 mila € FC Chambly Prestito Rafal Kurzawa 26 Centrocampista di sinistra 1,00 mln € Esbjerg fB Prestito

Età media cessioni: 24,5Valore di mercato degli cessioni: 1,15 mln €Entrate: 0



SCO ANGERS

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Souleyman Doumbia 23

Terzino sinistro 2,00 mln € Rennes Prestito Alexandre Letellier 29 Portiere 500 mila € Sarpsborg 08 Fine prestito

31/dic/2019

Età media acquisti: 26,0Valore degli acquisti: 2,50 mln €Spese: 0



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Vincent Pajot 29 Mediano 2,00 mln € FC Metz Prestito Alexandre Letellier 29 Portiere 500 mila € US Orléans gratuito Ibrahim Cissé 23

Difensore centrale 600 mila € Paris FC Prestito

Età media cessioni: 27,0Valore di mercato degli cessioni: 3,10 mln €Entrate: 0



FC GIRONDINS BORDEAUX

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Rémi Oudin 23 Ala destra 11,00 mln € Reims 10,00 mln € Rubén Pardo 27 Centrale 3,00 mln € Real Sociedad gratuito

Età media acquisti: 25,0Valore degli acquisti: 14,00 mln €Spese: 10,00 mln €



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Aurélien Tchouaméni 20

Mediano 14,00 mln € Monaco 20,00 mln € Yassine Benrahou 20

Trequartista 2,00 mln € Nîmes Olympique Prestito Jonathan Cafú 28

Ala destra 1,80 mln € Al-Hazm gratuito Raoul Bellanova 19 Terzino destro 1,00 mln € Atalanta Prestito Younousse Sankharé 30

Centrale 5,00 mln € svincolato –

Età media cessioni: 23,4Valore di mercato degli cessioni: 23,80 mln €Entrate: 20,00 mln €

Bilancio trasferimenti: 10,00 mln €

STADE BREST 29

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Sébastien Cibois 21 Portiere 250 mila € svincolato –

Età media acquisti: 21,0Valore degli acquisti: 250 mila €Spese: 0



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Derick Osei Yaw 21

Punta centrale 250 mila € AS Béziers Prestito Julien Fabri 25 Portiere 500 mila € LB Châteauroux gratuito

Età media cessioni: 23,0Valore di mercato degli cessioni: 750 mila €Entrate: 0



FCO DIGIONE

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Yassine Benzia 25

Trequartista 1,00 mln € Lille ?

Età media acquisti: 25,0Valore degli acquisti: 1,00 mln €Spese: 0



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Enzo Loiodice 19 Centrale 4,50 mln € Wolverhampton Prestito Matheus Pereira 21 Trequartista 1,50 mln € Juventus U23 Fine prestito

24/gen/2020

Età media cessioni: 20,0Valore di mercato degli cessioni: 6,00 mln €Entrate: 0



LOSC LILLA

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Nico Gaitán 31 Trequartista 4,00 mln € Chicago Fire gratuito Rominigue Kouamé 23

Centrale 1,00 mln € Cercle Bruges Fine prestito

07/gen/2020 Yassine Benzia 25

Trequartista 1,00 mln € Olympiacos Fine prestito

29/gen/2020

Età media acquisti: 26,3Valore degli acquisti: 6,00 mln €Spese: 0



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Rominigue Kouamé 23

Centrale 1,00 mln € Troyes Prestito Adama Soumaoro 27

Difensore centrale 10,00 mln € Genoa Prestito Yassine Benzia 25

Trequartista 1,00 mln € Digione ? Thiago Maia 22 Mediano 4,00 mln € Flamengo Prestito

Età media cessioni: 24,3Valore di mercato degli cessioni: 16,00 mln €Entrate: 0



OLYMPIQUE LIONE

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Bruno Guimarães 22

Centrale 20,00 mln € Athletico-PR 20,00 mln € Tino Kadewere 24 Punta centrale 4,00 mln € AC Le Havre 12,00 mln € Karl Toko Ekambi 27

Punta centrale 17,50 mln € Villarreal CF Spesa prestito:

4,00 mln € Camilo 20

Trequartista – Ponte Preta 2,00 mln € Lucas Tousart 22 Mediano 20,00 mln € Hertha BSC Prestito

Età media acquisti: 23,0Valore degli acquisti: 61,50 mln €Spese: 38,00 mln €



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Lucas Tousart 22 Mediano 20,00 mln € Hertha BSC 25,00 mln € Tino Kadewere 24 Punta centrale 4,00 mln € AC Le Havre Prestito

Età media cessioni: 23,0Valore di mercato degli cessioni: 24,00 mln €Entrate: 25,00 mln €

Bilancio trasferimenti: -13,00 mln €

OLYMPIQUE MARSIGLIA

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Simon Ngapandouetnbu 16 Portiere – Marsiglia U19 –

Età media acquisti: 16,0Valore degli acquisti: –Spese: 0



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Nessuna cessione

FC METZ

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Dylan Bronn 24

Difensore centrale 5,00 mln € KAA Gent 4,00 mln € Vincent Pajot 29 Mediano 2,00 mln € SCO Angers Prestito Jamiro Monteiro 26

Centrale 1,90 mln € Philadelphia Fine prestito

31/dic/2019

Età media acquisti: 26,3Valore degli acquisti: 8,90 mln €Spese: 4,00 mln €



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Jamiro Monteiro 26

Centrale 1,90 mln € Philadelphia 1,80 mln € Amadou Ndiaye 20 Punta centrale 150 mila € FC Sochaux Prestito Adama Traoré 24 Ala sinistra 300 mila € Al-Adalh FC Prestito

Età media cessioni: 23,3Valore di mercato degli cessioni: 2,35 mln €Entrate: 1,80 mln €

Bilancio trasferimenti: -2,20 mln €

NÎMES OLYMPIQUE

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Moussa Koné 23 Punta centrale 3,50 mln € Dynamo Dresda 2,00 mln € Yassine Benrahou 20

Trequartista 2,00 mln € G. Bordeaux Prestito Nolan Roux 31 Punta centrale 1,50 mln € Guingamp gratuito

Età media acquisti: 24,7Valore degli acquisti: 7,00 mln €Spese: 2,00 mln €



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Théo Sainte-Luce 21 Terzino sinistro 300 mila € G. Ajaccio Prestito

Età media cessioni: 21,0Valore di mercato degli cessioni: 300 mila €Entrate: 0

Bilancio trasferimenti: -2,00 mln €

AS MONACO

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Aurélien Tchouaméni 20

Mediano 14,00 mln € G. Bordeaux 20,00 mln € Youssouf Fofana 21

Centrale 6,00 mln € Strasburgo 15,00 mln € Jean Marcelin 19

Difensore centrale 1,50 mln € AJ Auxerre 10,00 mln € Strahinja Pavlovic 18 Difensore centrale 8,00 mln € Partizan 10,00 mln € Radoslaw Majecki 20 Portiere 5,00 mln € Legia Varsavia 7,00 mln € Julien Serrano 21 Terzino sinistro 1,00 mln € Cercle Bruges Fine prestito

23/gen/2020 Loïc Badiashile 21

Portiere 700 mila € Cercle Bruges Fine prestito

31/dic/2019 Jorge 23 Terzino sinistro 4,00 mln € Santos FC Fine prestito

31/dic/2019 Jordi Mboula 20

Ala destra 2,00 mln € Cercle Bruges Fine prestito

28/gen/2020 Adrien Bongiovanni 20

Trequartista 700 mila € Cercle Bruges Fine prestito

30/gen/2020

Età media acquisti: 20,3Valore degli acquisti: 42,90 mln €Spese: 62,00 mln €



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Henry Onyekuru 22 Ala sinistra 10,00 mln € Galatasaray Spesa prestito:

750 mila € Strahinja Pavlovic 18 Difensore centrale 8,00 mln € Partizan Prestito Julien Serrano 21 Terzino sinistro 1,00 mln € AS Béziers Prestito Radoslaw Majecki 20 Portiere 5,00 mln € Legia Varsavia Prestito Gil Dias 23 Ala destra 4,00 mln € Granada CF Prestito Gabriel Boschilia 23

Trequartista 3,50 mln € Internacional ? Adrien Bongiovanni 20

Trequartista 700 mila € AS Béziers Prestito Jordi Mboula 20

Ala destra 2,00 mln € SD Huesca Prestito Naldo 37

Difensore centrale 250 mila € svincolato – Jean-Kévin Augustin 22

Punta centrale 14,00 mln € RB Lipsia Fine prestito

26/gen/2020

Età media cessioni: 22,6Valore di mercato degli cessioni: 48,45 mln €Entrate: 750 mila €

Bilancio trasferimenti: -61,25 mln €

HSC MONTPELLIER

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Il-lok Yun 27 Ala sinistra 1,10 mln € Yokohama F. M. gratuito Bastian Badu 19 Punta centrale – HSC Montpellier B –

Età media acquisti: 23,0Valore degli acquisti: 1,10 mln €Spese: 0



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Bastian Badu 19 Punta centrale 400 mila € FC Chambly Prestito Petar Skuletic 29

Punta centrale 800 mila € Sivasspor Prestito Mathías Suárez 23 Terzino destro 1,30 mln € Nacional Prestito

Età media cessioni: 23,7Valore di mercato degli cessioni: 2,50 mln €Entrate: 0



FC NANTES

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Renaud Emond 28 Punta centrale 4,50 mln € Standard Liegi 4,00 mln € Anthony Limbombe 25

Ala sinistra 5,00 mln € Standard Liegi Fine prestito

31/dic/2019

Età media acquisti: 26,5Valore degli acquisti: 9,50 mln €Spese: 4,00 mln €



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Kayembe 25

Ala sinistra 500 mila € RSC Charleroi ? Yassine El Ghanassy 29

Ala sinistra 1,00 mln € svincolato –

Età media cessioni: 27,0Valore di mercato degli cessioni: 1,50 mln €Entrate: 0

Bilancio trasferimenti: -4,00 mln €

OGC NIZZA

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Riza Durmisi 25

Terzino sinistro 2,50 mln € Lazio Prestito Moussa Wagué 21 Terzino destro 7,50 mln € FC Barcellona Prestito Dan Ndoye 19 Punta centrale 1,00 mln € Lausanne-Sport ?

Età media acquisti: 21,7Valore degli acquisti: 11,00 mln €Spese: 0



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Racine Coly 24 Terzino sinistro 2,50 mln € Famalicão Prestito Lamine Diaby-Fadiga 18

Punta centrale 1,00 mln € Paris FC gratuito Dan Ndoye 19 Punta centrale 1,00 mln € Lausanne-Sport Prestito Bassem Srarfi 22 Ala destra 2,50 mln € Zulte Waregem ? Rémi Walter 24 Centrale 2,00 mln € Y. Malatyaspor ? Adrien Tamèze 25

Mediano 6,00 mln € Atalanta Prestito

Età media cessioni: 22,0Valore di mercato degli cessioni: 15,00 mln €Entrate: 0



FC PARIS SAINT-GERMAIN

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Nessuno acquisto

Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Nessuna cessione

STADE REIMS

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Wout Faes 21 Difensore centrale 3,00 mln € KV Oostende ? Kaj Sierhuis 21 Punta centrale 1,00 mln € Ajax U21 ?

Età media acquisti: 21,0Valore degli acquisti: 4,00 mln €Spese: 0



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Rémi Oudin 23 Ala destra 11,00 mln € G. Bordeaux 10,00 mln € Hyun-jun Suk 28 Punta centrale 2,00 mln € Troyes ? Wout Faes 21 Difensore centrale 3,00 mln € KV Oostende Prestito

Età media cessioni: 24,0Valore di mercato degli cessioni: 16,00 mln €Entrate: 10,00 mln €

Bilancio trasferimenti: 10,00 mln €

STADE RENNAIS FC

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Riffi Mandanda 27

Portiere 400 mila € US Boulogne gratuito Steven Nzonzi 31

Mediano 13,50 mln € Roma Prestito

Età media acquisti: 29,0Valore degli acquisti: 13,90 mln €Spese: 0



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Souleyman Doumbia 23

Terzino sinistro 2,00 mln € SCO Angers Prestito Diafra Sakho 30 Punta centrale 1,50 mln € svincolato –

Età media cessioni: 26,5Valore di mercato degli cessioni: 3,50 mln €Entrate: 0



AS SAINT ÉTIENNE

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Yvann Maçon 21

Terzino destro 50 mila € Dunkerque ? Maxence Rivera 17 Ala destra – Saint-Étienne B –

Età media acquisti: 19,0Valore degli acquisti: 50 mila €Spese: 0



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Robert Beric 28 Punta centrale 4,00 mln € Chicago Fire 2,00 mln € Alpha Sissoko 22

Terzino destro 500 mila € Le Puy Foot Prestito Harold Moukoudi 22

Difensore centrale 4,00 mln € Middlesbrough Prestito

Età media cessioni: 24,0Valore di mercato degli cessioni: 8,50 mln €Entrate: 2,00 mln €

Bilancio trasferimenti: 2,00 mln €

RC STRASBURGO ALSAZIA

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Majeed Waris 28 Punta centrale 2,00 mln € FC Porto B Prestito

Età media acquisti: 28,0Valore degli acquisti: 2,00 mln €Spese: 0



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Youssouf Fofana 21

Centrale 6,00 mln € Monaco 15,00 mln € Nuno Da Costa 28

Punta centrale 3,50 mln € Nottm Forest 2,00 mln € Moataz Zemzemi 20 Centrocampista di sinistra 250 mila € Club Africain Prestito

Età media cessioni: 23,0Valore di mercato degli cessioni: 9,75 mln €Entrate: 17,00 mln €

Bilancio trasferimenti: 17,00 mln €

FC TOLOSA

Acquisto Età Naz Posizione Valore di mercato Venditore Riscatto Ruben Gabrielsen 27 Difensore centrale 1,00 mln € Molde FK gratuito Lovre Kalinic 29 Portiere 3,50 mln € Aston Villa Prestito

Età media acquisti: 28,0Valore degli acquisti: 4,50 mln €Spese: 0



Cessione Età Naz Posizione Valore di mercato Acquirente Riscatto Corentin Jean 24 Ala destra 2,00 mln € Lens Prestito

Età media cessioni: 24,0Valore di mercato degli cessioni: 2,00 mln €Entrate: 0



