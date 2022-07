Calciomercato Fiorentina: presi anche Gollini e Dodò

Calciomercato in continua evoluzione per la squadra allenata da Vincenzo Italiano, reduce dal ritorno nelle coppe europee e da alcune cessioni importati. La dirigenza viola si sta muovendo con grande determinazione per cercare di confermare quanto di buono fatto vedere nello scorso campionato.

Gollini Nuovo Portiere

Dopo diverse settimane passate a trattare per diversi portieri, la Fiorentina ha deciso di affondare il colpo e chiudere la trattativa con l’Atalanta per Pierluigi Gollini. Per il classe ’95 si tratta dunque di un ritorno a 10 anni dalla sua esperienza nelle giovanili del club.

Dopo il prestito non molto fortunato al Tottenham, l’estremo difensore è tornato in Serie A, questa volta però per essere protagonista indiscusso e titolare. La formula è quella del prestito oneroso a 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.

Dodò: ecco il nuovo terzino destro

Brasiliano classe ’98 in arrivo dallo Shakhtar Donetsk, terzino destro di grande spinta, arriva per sostituire il partente Odriozola di ritorno a Madrid.

Gran colpo questo messo a segno dalla dirigenza viola, La Fiorentina verserà nelle casse dello Shakhtar 14,5 milioni più altri 3,5 di bonus, Dodò firmerà un contratto per i prossimi cinque anni con ingaggio di 1,5 milioni più bonus e appena possibile sarà a disposizione di Italiano a Moena.

Colpi ad effetto per la Fiorentina che dopo aver ufficializzato Jovic dal Real Madrid, ufficializza anche due ottimi innesti per il reparto arretrato. Il club Viola vuole tornare grande e questi colpi ne danno la certezza.