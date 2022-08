Calciomercato Fiorentina: fatta per Barak dall’Hellas Verona

Calciomercato Fiorentina: Antonìn Barak è a un passo dal vestire la maglia viola per la prossima stagione.



Nelle ultime ore, la dirigenza viola ha accelerato la trattativa con l’Hellas Verona per il calciatore ceco. L’accordo tra le due parti è stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso che si aggira intorno ai 2 milioni di euro, con un riscatto a fine stagione fissato a 10 milioni.

L’ufficialità della trattativa dovrebbe arrivare nelle prossima 48 ore, subito dopo il match di Conference League che i viola hanno in programma giovedì contro il Twente.



L’acquisto di Antonìn Barak rappresenta un’arma tattica molto importate per la Fiorentina, soprattutto per una squadra che fa del centrocampo il suo principale punto di forza. La scorsa stagione il calciatore ha collezionato 29 presenze con la maglia dell’Hellas Verona, mettendo a segno 11 gol, di cui 3 su rigore, e ben 4 assist.



L’Hellas Verona dopo l’accordo si è subito mossa per individuare il sostituto di Barak. Il nome più delineato sembra essere quello di Josip Ilicic, trequartista in forza all’Atalanta, sul quale c’era stato anche un forte interessamento da parte del Bologna.

Lo sloveno, dopo tanti alti e bassi negli ultimi anni alla Dea, potrebbe ritrovare continuità fisica e di rendimento proprio con un eventuale trasferimento nel club veronese.