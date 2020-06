Calciomercato, Don Balon: possibile scambio Messi-Salah?

La bomba delle bombe arriva dalla Spagna, per l’esattezza dalla rivista online Don Balon, secondo la quale si starebbe preparando, anzi sarebbe addirittura in dirittura di arrivo, un clamoroso scambio: Mohamed Salah al Barcellona e Lionel Messi al Liverpool!

Premettendo che notizie come queste vanno prese per quelle che sono, bisogna comunque parlarne: non si parla ancora di cifre, o meglio viene detto che l’argentino ha una clausola segreta, in scadenza nel giugno 2021, che gli permette di andare via e perciò potrebbe essere ceduto già quest’estate per non perderlo a zero.

Messi raggiungerebbe Liverpool, dove troverebbe Jurgen Klopp pronto a farne il faro indiscusso del suo gioco. La somma da sganciare al Barcellona verrebbe alleggerita dando in cambio Salah, il quale potrebbe cercare, e magari trovare, in Catalogna il tanto desiderato Pallone d’Oro.

Ovviamente siamo nel campo delle ipotesi, alquanto irrealistiche, ma non per Don Balon: con una certa supponenza, infatti, la rivista online (che, guarda il caso, aveva sede proprio a Barcellona quando usciva anche nelle edicole) sostiene che sia già tutto fatto e che manchino solo le firme e l’ufficializzazione delle cifre.

Volendo far finta che sia vera, quale sarebbe l’impatto di un’operazione simile? Indubbiamente, parlando delle carriere e di quanto fatto finora sui campi, Messi ha una storia ben più lunga e ricca di successi dell’egiziano: più anziano di cinque anni, l’argentino ha vinto tutto e per più volte, mentre Salah ha vinto i suoi primi trofei internazionali solo nel 2019.

Pertanto il Liverpool porterebbe in Premier League un calciatore che farebbe schizzare alle stelle il valore del club producendo un meccanismo mediatico pari solo a quello che ci fu per Ronaldo da quando è alla Juventus. Per quanto riguarda il campo, bisognerà poi vedere come si comporterà Messi in un campionato diverso, seppur molto “spagnoleggiante“.

Diverso, invece, il discorso per Salah: certo, sarebbe trattato da star in quel di Barcellona, ma da qui a dire che per lui si smuoveranno gli oceani in caso di definizione della trattativa, con tutto il rispetto, ce ne vuole. Avrebbe, in quanto nuovo numero 10, il compito difficilissimo di non far rimpiangere uno che ha letteralmente riscritto la storia del calcio. E non è mai facile farlo dopo così poco tempo.

