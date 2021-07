Calciomercato: colpo Silvestri per l’Udinese

Notizia di calciomercato che giunge dalla Serie A: Marco Silvestri saluta l’Hellas Verona e si trasferisce all’Udinese. Prenderà il posto di Juan Musso, accasatosi all’Atalanta nei giorni scorsi.

Mentre la l’Italia di Roberto Mancini, fresca campione d’Europa, è ancora in vacanza a godersi le meritate vacanze, tutte le squadre di Serie A sono già in ritiro per preparare al meglio la stagione 2021-2022 che scatterà il prossimo 22 agosto. Ritiri dai quali, considerando il periodo, giungono ovviamente notizie di calciomercato più o meno attendibili che suscitano l’attenzione e la curiosità di appassionati e tifosi.

Tra le squadre più attive negli ultimi giorni sicuramente il Milan, che ha ufficializzato l’arrivo di Giroud e il ritorno di Brahim Diaz, e la Roma di José Mourinho che ha abbracciato Rui Patricio e salutato il ritorno in gruppo di Nicolò Zaniolo. Ma non solo Milan e Roma al centro del mercato in questi giorni di metà luglio; stando a quanto emerso in rete nelle ultime ore, anche le cosiddette piccole del nostro campionato stanno muovendosi per farsi trovare pronte all’inizio della nuova stagione.

Tra queste l’Udinese di Luca Gotti che, confermato sulla panchina dei friulani fino al 30 giugno 2022, ha ufficializzato proprio poche ore fa l’arrivo in bianconero, per 2,5 milioni di euro, di Marco Silvestri dall’Hellas Verona. Per l’estremo difensore classe ’91 contratto di tre anni con opzione per il quarto al raggiungimento di specifici obiettivi e l’arduo compito di non far rimpiangere Juan Musso, accasatosi all’Atalanta, qualche settimana fa, per 20 milioni di euro. L’unico dettaglio ancora sconosciuto è lo stipendio che Silvestri percepirà dalla società della famiglia Pozzo che dovrebbe però essere reso noto nei prossimi giorni.

