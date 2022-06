Calciomercato: colpo Nunez per il Liverpool, il Bayern Monaco acquista Gravenberch

Doppio colpo in Europa: due giovani gioielli cambiano maglia. Nunez-Liverpool, affare da 100 milioni! Il Bayern Monaco si assicura Gravenberch.

Il futuro è oggi per Liverpool e Bayern Monaco.

Due dei più grandi top club del mondo si sono resi protagonisti di un doppio colpo di mercato di enorme portata, anche perché i protagonisti sono due giovani promesse che possono, però, già dire la propria nel calcio che conta.

Il Liverpool ha ufficialmente risposto al “colpo dell’estate” piazzato dal Manchester City con l’acquisto di Haaland, prelevando dal Benfica l’attaccante rivelazione della scorsa annata, ovvero Darwin Nunez.

Il 22enne uruguaiano si è dimostrato una macchina da gol senza precedenti, contribuendo al cammino più che positivo del Benfica in Champions League, spento proprio dal Liverpool, e dimostrando enorme confidenza con la via del gol.

Che Nunez fosse un predestinato lo si vedeva fin dalle prime partite stagionali, ma non dovrà confrontarsi solo con il campionato più impegnativo di tutti (la Premier League), ma anche con le aspettative generali che cadranno addosso a un ragazzo pagato complessivamente 100 milioni.

Nunez-Liverpool è, di fatto, un’operazione di mercato che si divide in 75 milioni da versare subito nelle casse del Benfica e 25 milioni divisi in bonus, facendo in modo che il cartellino del giocatore arrivi all’esorbitante cifra di 100 milioni.

Più abbordabile sicuramente, l’acquisto del Bayern Monaco che preleva Gravenberch dall’Ajax per 18,5 milioni di parte fissa con bonus che possono portare l’operazione fino a un massimo di 24 milioni.

I bavaresi hanno bruciato tutti sul tempo e nulla ha potuto l’enorme concorrenza di molti club europei che già bramavano il suo acquisto.

Gravenberch non è solo un giocatore di buonissima tecnica, dovuta anche al fatto che ha fatto apprendistato nell’Ajax, ovvero nel tempio del calcio tecnico, ma è anche un giocatore dotato di ottima struttura fisica e potenza.

Un centrocampista completo che ha firmato un contratto che lo legherà ai colori dei tedeschi fino al 2027 con l’obiettivo dichiarato di vincere la Champions.

Il mercato è entrato nel vivo e non è da escludere che le due squadre possano intrecciare i loro futuri in questa sessione di mercato, magari intavolando una trattativa che coinvolgerebbe Sadio Manè.