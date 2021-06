Calciomercato, clamoroso: Milan offre Romagnoli per Dybala, la Juventus chiede Kessie

Asse caldo di mercato tra Milano e Torino. Milan e Juventus provano ad intavolare diverse trattative che riguardano giocatori in scadenza. I bianconeri ci provano per Kessiè. Il Milan vuole Dybala.

Asse che potrebbe diventare rovente quello tra Milano e Torino in ottica calciomercato. Juventus e Milan hanno intrecciato un dialogo per alcuni dei loro giocatori in scadenza, che potrebbero non rinnovare il proprio contratto.

La Juventus, a caccia di rinforzi per il centrocampo, ha messo nel mirino Kessié. L’ivoriano, 25 anni a dicembre, è stato uno dei protagonisti più positivi di questa stagione, con 37 presenze, 13 gol e 6 assist. Contratto in scadenza nel 2022, che impone al Milan di accorciare i tempi per il rinnovo. Kessiè guadagna infatti attualmente due milioni di euro e, se non dovesse firmare un nuovo accordo, potrebbe andare via a parametro zero nel prossimo mercato di gennaio, come già successo ai vari Donnarumma e Calhanoglu.

Memore di questi precedenti, Maldini si è già messo in contatto col ragazzo per discutere del rinnovo. Rinnovo che, però, tarda ad arrivare. In tutto ciò si inserisce la Juventus, attenta più che mai alle occasioni di mercato. La società bianconera era su Kessie già dai tempi dell’Atalanata e potrebbe ritentare un’offensiva ora che le condizioni sono favorevoli.

Non c’è ancora notizia di offerte ufficiali, ma ciò che è certo è che “Madama” sta monitorando la vicenda molto attentamente. Così come sta facendo per Romagnoli, capitano rossonero in scadenza anch’egli nel 2022. In tal caso non si è ancora parlato di rinnovo, e la Juventus, che si è messa sulle tracce del centrale da diverso tempo, vuole valutare se ci siano gli estremi per chiudere il colpo.

Il Milan non chiude alla cessione, ma cerca anche di trarre vantaggio da questa situazione. Maldini e Massara monitorano la situazione di Paulo Dybala. Anche il contratto della “Joya” scade nel 2022, e non sono ancora arrivati segnali positivi circa il rinnovo. Lui chiede 12 milioni, la Juve ne offre al massimo 10 più bonus. Se ne riparlerà una volta iniziato il ritiro (data ancora da definire). Per ora la situazione resta com’è, ma presto potrebbe scatenarsi un effetto domino tale da produrre diversi cambi di maglia abbastanza clamorosi.

