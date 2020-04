Calciomercato, clamoroso: Klopp vuole Mbappe al Liverpool

I Reds sono pronti a ricoprire d’oro il gioiello francese per convincerlo a traslocare in Premier League. Strapparlo al Paris Saint Germain degli sceicchi, però, non sarà semplice.

Il Liverpool vuole portare Kylian Mbappe ad Anfield Road, e sembra disposto ad accontentare il tecnico Klopp.

Sarebbe proprio il tecnico tedesco, infatti, ad aver mosso dei passi importanti in questa direzione, parlando direttamente con il padre del ragazzo. Attraverso un contatto telefonico con Wilfred Mbappe, infatti, Klopp avrebbe espresso il suo apprezzamento per il ragazzo e il desiderio di allenarlo.

Lo scorso novenbre, per bocca dello stesso tecnico, il Liverpool si era tirato fuori dalla corsa al francese, anche a causa dell’elevata richiesta del Paris Saint Germain.

Il contratto in scadenza con i francesi (giugno 2022) sicuramente gioca a favore del club inglese, anche se ci sono ostacoli più grandi da superare, come la volontà del calciatore.

L’ex Monaco, infatti, attualmente avrebbe in testa solo il Real Madrid, il cui interesse per il giocatore non è certo un mistero, tanto che anche l’agente ha confermato.

