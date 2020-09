Calciomercato, clamoroso: Boateng al Monza di Berlusconi e Galliani !

Il Monza di Berlusconi e Galliani ha voglia di stupire tutti nella prossima stagione ed è pronto a piazzare il colpaccio.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato i brianzoli avrebbero ricevuto il via libera per l’ingaggio di Kevin Prince Boateng. Attualmente il ghanese è sotto contratto con la Fiorentina ed è reduce dall’esperienza turca con la maglia del Besiktas. Boateng è atteso a Monza tra oggi e domani cosi da svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club allenato da Christian Brocchi.

Silvio Berlusconi e Adriano Galliani non hanno mai nascosto le loro ambizioni promozione in massima serie e l’acquisto di Boateng sarebbe un autentico colpaccio per la cadetteria.

Ovviamente l’ex Milan non riuscirà ad essere in campo nella sfida di venerdi contro la SPAL, incontro che darà il via alla nuova stagione di Serie B, ma l’ingaggio di Boateng andrà a dare ulteriore manforte e lustro al club brianzolo serio candidato alla vittoria finale.

