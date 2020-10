Calciomercato: Cavani firma con il Manchester United

Alla fine dei giochi, il “Matador” pare abbia finalmente trovato una nuova squadra. Si tratta del Manchester United di Solskjaer, con il quale l’accordo è vicinissimo.

L’attaccante uruguaiano era ormai svincolato dal suo vecchio club, il P.S.G., che lo ha lasciato partire a zero, o quasi (considerando comunque il pagamento dell’ingaggio).

Cavani era svincolato da giugno ma non ha faticato moltissimo per trovare un club interessato alle sue prestazioni. Oltre i Red Devils, infatti, era stato accostato più volte all’Atletico Madrid di Simeone (che ha ingaggiato Suarez) ed addirittura al Benfica, in terra portoghese. Flebili voci in passato lo avevano avvicinato all’Inter o al Napoli (sarebbe stato un graditissimo ritorno).

Cavani durante una particolare esultanza – fonte:profilo Twitter Cavani

Parlando di numeri, al 33enne sarà garantito un contratto biennale (fino a giugno 2022) da circa 10 milioni di euro netti a stagione. Il giocatore, tranne clamorose sorprese, dovrebbe già recarsi in giornata in Inghilterra per svolgere le visite mediche e porre la definitiva firma sul contratto.

Cavani sarà così il secondo protagonista del mercato in entrata dei Red Devils, visto l’arrivo qualche settimana fa di Van De Beek dall’Ajax (che però deve ancora ambientarsi al meglio).

Il “Matador”, per un curioso scherzo del destino, ritroverà i suoi vecchi compagni parigini proprio in Champions League, essendo capitato nel loro stesso girone. Sarà sicuramente un incrocio da non perdere per gli appassionati di calcio. Intanto l’uruguaiano aspetta di iniziare questa sua nuova avventura in terra inglese, puntando ad essere determinante anche nel campionato più ricco del mondo.

