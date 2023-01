Calciomercato: Brekalo alla Fiorentina, Ilic al Torino, Lukic al Fulham, Malo Gusto al Chelsea

Calciomercato: la Fiorentina ufficializza Brekalo, il Torino vende Lukic al Fulham e preleva Ilic dal Verona. Il Chelsea mette a segno anche il colpo Malo Gusto.

Siamo oramai agli sgoccioli per la chiusura della finestra di calciomercato invernale, le società continuano a guardarsi intorno per accaparrarsi i giusti profili per il girone di ritorno. In Serie A la Fiorentina ha ufficializzato il ritorno di Brekalo dal Wolfsburg, che si legherà ai Viola per quattro stagioni. Molto attivo in entrata e in uscita anche il Torino, che ha prelevato Ilic dall’Hellas Verona, per sostituire il partente Lukic, sempre più vicino al trasferimento in Premier League al Fulham, che ha offerto al presidente Urbano Cairo 8 milioni di euro, la trattativa potrebbe concludersi in breve tempo.

In Premier League i club sembrano orientarsi sempre di più sul mercato con capitali anche consistenti, il Bornemouth ha incassato il no di Nicolò Zaniolo che, dunque, salvo sorprese, è sempre più destinato ad una permanenza forzata a Roma. Il Chelsea, dopo aver monopolizzato il calciomercato invernale con gli arrivi di Joao Felix, Madueke, Mudryk e Badiashile, ha trovato l’accordo con il Lione anche per Molo Gusto, difensore classe 2003, che dopo le visite mediche approderà alla corte di Potter.

Mancano ancora 72 ore alla chiusura definitiva del calciomercato, vedremo se i club di Serie A cercheranno di approfittarne di questi ultimi giorni per ufficializzare qualche altro colpo in entrata.