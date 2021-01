Calciomercato, attenta Inter: Raiola vuole portare De Vrij alla Juventus

Nuove mosse per quanto riguarda il mercato della Juventus e dell’Inter. In mezzo il procuratore Raiola, intenzionato a costruire nuovi affari. Questa volta la sua volontà è quella di portare De Vrij alla Juventus.

L’Inter è alla prese con una crisi economica che non lascia spazio all’immaginazione. Suning potrebbe decidere da un momento all’altro di farsi da parte per lasciare il timone a fondi privati, come è successo al Milan con Elliot.

C’è la volontà di rientrare dai tanti investimenti fatti negli ultimi anni. L’influenza del covid porterà il club a cedere qualche giocatore importante. Uno di questi è senza dubbio Stefan De Vrij. Il calciatore ha molto seguito in Italia, ma anche all’estero. Il Real Madrid potrebbe essere intenzionato ad opzionarlo per la prossima stagione.

Anche la Juventus pare decisa ad affondare il colpo. Ha un ottimo sponsor che corrisponde a De Ligt, il giovane difensore orange prelevato dall’ Ajax. Raiola ha sempre un occhio di riguardo per i bianconeri, quindi la scelta di Torino non potrebbe essere così sorprendente.

