Calciomercato Atalanta, futuro Hojlund: chi lo vuole? Dove può andare?

Calciomercato: Rasmus Hojlund potrebbe essere il nuovo crack di calciomercato per l’Atalanta, che ad oggi lo valuta già 45 milioni di euro.

Rasmus Hojlund è sicuramente uno dei giocatori che quest’anno sta vivendo il maggiore exploit in Serie A. Il calciatore è reduce dalla convocazione in nazionale con la Danimarca che nei giorni scorsi ha disputato le prime due gare valide per le qualificazioni agli Europei 2024 del Gruppo H, che hanno visto il gioiellino bergamasco esaltarsi al meglio firmando ben 5 reti nelle due gare contro Kazakistan e Finlandia.

Le prestazioni con la maglia della Danimarca si vanno a collegare a quanto fatto fin qui da Hojlund in campionato con la maglia dell’Atalanta, infatti, sono già 7 le reti all’attivo per il classe 2003. Le voci di mercato dopo tali prestazioni hanno subito un grande picco di crescita, il futuro del calciatore danese dipenderà anche dalla posizione di classifica che l’Atalanta riuscirà a strappare in questa stagione, nel caso il cui i bergamaschi riuscissero a qualificarsi alla prossima Champions League non è escluso che Hojlund possa rimanere ancora un altro anno a Bergamo, nel caso contrario il calciatore potrebbe decidere di lasciare l’Atalanta per fare il salto di qualità in un top club Europeo.

Sulle sue tracce attualmente sembra essere molto forte la presenza in Italia del Napoli, che si starebbe già iniziando a guardare intorno nel caso dovesse arrivare la tanto attesa offerta mostre di 160 milioni per Oshimen. In quel caso, il club partenopeo potrebbe notificare all’Atalanta un’offerta complessiva di 50 milioni per il danese. Mentre sul fronte estero i club più interessati sono apparsi Arsenal e Manchester United, che potrebbero far scattare una vera e propria asta per il calciatore, cosa che farebbe più che piacere all’Atalanta per il proprio gioiellino.