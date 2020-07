Calciomercato, altro colpo per il Manchester City: preso anche Ake

Altro colpo per il Manchester City che dopo aver chiuso per Ferran Torres, rinforza anche la difesa con l’arrivo di Nathan Ake dal Bournemouth. Ai Cherries andranno circa 45 milioni di euro.

E’ un Manchester City scatenato quello che si sta vedendo in queste prime battute di calciomercato. Il club inglese, ormai certo di partecipare alla Champions League, sta rinforzando la propria rosa in vista della prossima stagione ed ha piazzato un altro colpo di mercato acquistando Nathan Ake dal Bournemouth.

Il difensore olandese classe 1995 cresciuto nel settore giovanile del Chelsea è stato pagato ben 45 milioni di euro dal City, permettendo al Bournemouth di fare una grossa plusvalenza. I Cherries lo avevano acquistato nel 2017 per 22 milioni di euro, ma con la retrocessione in Championship era impensabile trattenerlo.

Nonostante l’anno disastroso del Bournemouth, Ake si è ben comportato con 29 presenze in campionato, 2 gol e 2 assist. Il Manchester City era alla ricerca di un difensore talentuoso e forte e puntando su Ake ha fatto un’ottima scelta, considerando che il giocatore conosce benissimo la Premier League.

Possono dunque prendere un po’ di respiro alcune squadre italiane come Inter e Napoli. Il Manchester City, infatti, non seguiva solo Ake, ma anche Skriniar e Koulibaly e l’acquisto del difensore olandese spegne qualsiasi altra voce di mercato che accosti i Citizens ai due calciatori.

Originario della Costa d’Avorio ed arrivato in Inghilterra dal Feyenoord al settore giovanile del Chelsea nel 2013, dopo svariati prestiti tra Premier e Championship, per Ake giunge finalmente una nuova opportunità in una big di Inghilterra. Manca solo l’ufficialità, ma Ake può già considerarsi un nuovo calciatore del City.

