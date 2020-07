Calciomercato, addio Bayern Monaco: Thiago Alcantara vicino al Liverpool?

Mandato in archivio il campionato numero 109, con il trentesimo titolo per il Bayern Monaco, in Germania è tempo di concentrarsi su altro. Questa sera il Bayern sarà impegnato nella finale di Coppa di Germania contro il Leverkusen. Successivamente, in una data tra il 12 e il 15 agosto, i bavaresi torneranno in campo nella massima competizione europea per club: il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Chelsea; l’andata si giocò a Londra e finì con un netto 3 a 0 in favore della squadra allenata da Hans-Dieter Flick.

Oltre alla parte strettamente agonistica, la squadra bavarese comincia a muoversi anche sul mercato. Ufficializzato l’acquisto di Sané per 49 milioni di euro dal Manchester City, i tedeschi guardano anche alle cessioni. Il nome in uscita è quello di Thiago Alcántara.

In realtà il calciatore spagnolo non sarebbe propriamente in vendita. La sua cessione è divenuta necessaria in seguito al rifiuto di rinnovo da parte del ragazzo. In caso di mancata vendita in questa finestra di mercato, le probabilità per il Bayern di perderlo a zero sono notevoli; il contratto di Thiago è in scadenza il 30 giungo 2021.

Sulla situazione del centrocampista si è espresso anche Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del club tedesco, affermando: “Thiago Alcántara è un ragazzo eccezionale dentro e fuori dal campo. Il Bayern ha sempre soddisfatto tutti i suoi desideri e lui si è comportato sempre con classe. Ma ora sembra che voglia provare una nuova esperienza”.

La squadra maggiormente interessata ad Alcántara sembrerebbe essere il Liverpool, neocampione d’Inghilterra. Offerte ufficiali, dalla squadra allenata dal “mago” Klopp, sembra al momento non ce ne siano, ma è probabile che nel giro delle prossime ore si possa muovere qualcosa. Il valore del calciatore, visto il contratto in scadenza, dovrebbe aggirarsi sui 30-40 milioni di euro. Insomma, le strade di Thiago Alcántara e Bayern Monaco sembra proprio che siano destinate a separarsi, ma il calciomercato, si sa, è strano e ricco di sorprese: mai dire mai.

