Cagliari-Roma, Diretta TV e Probabili formazioni 1-3-2020

Cagliari-Roma, 26° giornata di Serie A. Cagliari alla ricerca della prima vittoria del 2020, la Roma per bissare il successo con il Lecce. Diretta alle 18 su Sky Sport Serie A e Sky Go.

Dopo la trasferta belga, che ha sancito il passaggio agli ottavi di Europa League, la Roma avrà un’altra trasferta da affrontare, quella con il Cagliari. La partita di andata era finita con ampie polemiche a causa dell’annullamento del gol di Kalinic nel finale,che sarebbe valso il 2-1, per una spinta dell’attaccante croato ai danni di Pisacane (addirittura svenuto) contro Olsen, uno degli ex della gara.

La squadra di Maran, ora, è in piena crisi. Da inizio anno sono arrivate ben 5 sconfitte e 3 pareggi, senza contare che l’ultima vittoria risale ad inizio dicembre, 2-1 contro la Sampdoria. Tutto facile per la Roma quindi? Guai a pensarlo. La trasferta cagliaritana è ormai diventata una delle più insidiose. L’imperativo per gli uomini di Fonseca è vincere per rimanere in scia dell’Atalanta e per iniziare a prepararsi alla delicata sfida di Europa League con il Siviglia dell’ex Monchi.

LE ULTIME SULLE FORMAZIONI DI CAGLIARI – ROMA

Dopo il turno forzato di stop per l’allarme coronavirus, il Cagliari torna in campo. Per la gara contro la Roma, cruciale per provare ad uscire dalla crisi, Maran si affiderà al solito 4-3-2-1 che vedrà Cragno in porta, linea difensiva composta da Cacciatore (autore dell’autorete all’andata), Pisacane (protagonista dell’episodio chiave nell’1-1 dell’Olimpico) e Klaiani al centro e l’ex Pellegrini sulla sinistra. A centrocampo i sardi mancheranno dello squalificato Nandez. Spazio dunque a Ionita, Cigarini e Rog. Il grande ex Nainggolan sarà di supporto al duo d’attacco formato da Joao Pedro e Simeone.

Come anticipato da Fonseca in conferenza stampa, Kalinic partirà dal primo. Non è però dato sapere se la titolarità del croato escluderà la presenza di Dzeko, ipotesi per ora più probabile. Tanti i dubbi dell’allenatore portoghese, specialmente sulla catena di destra. Per il ruolo di esterno basso il rebus è tra Bruno Peres, Santon e Spinazzola (per l’ex Juve probabile impiego a sinistra per far fiatare Kolarov), con il brasiliano che parte favorito. Come esterno alto, invece, è forte la candidatura di Under, in vantaggio su Perez. Novità anche in difesa, dove Fazio andrà a rimpiazzare lo squalificato Mancini. Confermato Smalling. Nonostante un piccolo fastidio al piede, a centrocampo ci sarà Veretout, affiancato come al solito da Cristante. Sulla trequarti, oltre al già citato Under, agiranno Mkhitaryan al centro e Kluivert a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-ROMA

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavani, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca

COME VEDERE CAGLIARI-ROMA IN TV E STREAMING

Il match della Sardegna Arena sarà visibile su Sky Sport Serie A, canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del terreste. Gli abbonati alla tv satellitare potranno vedere inoltre la gara in diretta streaming attraverso l’app Sky Go, su PC, notebook o su tablet e smartphone.

DOVE ASCOLTARE LA RADIOCRONACA DI CAGLIARI-ROMA

Sintonizzandosi sulle frequenza di Rai Radio Uno sarà possibile seguire la radiocronaca della gara.

PRECEDENTI E STATISTICHE DI CAGLIARI-ROMA

Le due squadre di sono affrontate in 79 occasioni. Ad avere la meglio più volte è stata la Roma, forte dei 34 successi contro le 18 vittorie ottenute dal Cagliari. I pareggi, invece, sono 27. I match disputati in Sardegna sono 39, con un bilancio perfettamente in equilibrio: 14 vittorie dei padroni di casa, 14 dei giallorossi e 11 pareggi. Anche le reti sono pressoché le medesime: la Roma ne ha marcate 56, il Cagliari una in meno.

L’ultima vittoria del Cagliari contro i capitoli risale addirittura alla stagione 2012-13. In panchina vi era Zeman (poi esonerato) e la partita è quel 4-2 rimasto nella memoria di tanti per il grottesco errore di Goiocochea su cross di quel Nainggolan che avrebbe poi fatto innamorare i tifosi giallorossi.

Le ultime due trasferte non hanno portato fortuna alla Roma, uscita sconfitta in entrambe le occasioni. È proprio dalla stagione 2012-13 che i capitolini non subiscono tre sconfitte consecutive fuori dalle mura amiche. Parlando di sconfitte, il Cagliari è reduce da ben 10 risultati negativi. Se dovesse perdere anche domani, verrebbe eguagliato il record della stagione 2014-15, quando si raggiunsero 11 sconfitte di fila.







©RIPRODUZIONE RISERVATA