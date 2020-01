Cagliari-Parma in Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 1-2-2020

Sfida di alta classifica alla Sardegna Arena, dove il Cagliari vuole dare seguito al buon pari contro l’Inter, mentre il Parma vuole bissare il successo casalingo con l’Udinese. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: Maran con due dubbi, D’Aversa con Gervinho dal primo minuto. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV e in Streaming.

Sarà il match tra rossoblù ed emiliani, alle ore 18 di domani, il secondo anticipo della 22ma giornata di serie A. Entrambi arrivano da un risultato positivo e puntano a guadagnare altri punti per mantenere le zone alte di classifica.

Le due squadre attualmente occupano, a pari merito, il sesto posto in classifica a 31 punti.

Ultime sulle formazioni di Cagliari-Parma:

Rolando Maran dovrà schierare, per il secondo match consecutivo, Cragno in porta al posto di Olsen, mentre a formare la linea difensiva ci saranno Klavan e Pisacane centrali, con Faragò a destra, mentre sulla sinistra Pellegrini è favorito su Lykogiannis. Il centrocampo a tre vedrà Cigarini in mezzo, con ai lati Nandez e Ionita. Nainggolan e Joao Pedro, infine, innescheranno gli spunti offensivi del Cholito Simeone.

Una buona notizia per D’Aversa, che dopo il lieve infortunio subito recupera Gagliolo, il quale troverà posto in difesa nel 4-3-3, con al suo fianco Darmian, Bruno Alves e Iacoponi a difendere Colombi, che sarà il portiere al posto del titolare Sepe, il quale rischia di dover stare ai box a lungo. Scozzarella come metronomo centrale del centrocampo sarà affiancato dall’ex milanista Kucka e da Hernani. In attacco Gervinho molto probabilmente partirà dal primo minuto, affiancando il neo arrivato Kurtic per supportare Cornelius.

Probabili formazioni Cagliari-Parma:

Cagliari (4-3-2-1):Cragno; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

Parma(4-3-3): Colombi; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kurtic, Gervinho, Cornelius.

Come vedere Cagliari-Parma in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Cagliari e Parma, che si giocherà domani alle ore 18, valida per il secondo anticipo della 22ma giornata di serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e su Now Tv in pay-per-view. Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go.

Precedenti e statistiche Cagliari-Parma:

I precedenti giocati in serie A tra Cagliari e Parma in casa dei sardi sono 19 in tutto, con prevalenza di vittoria rossoblù (9), a fronte di 5 successi parmensi e altrettanti pareggi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA