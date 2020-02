Cagliari-Napoli in Diretta TV- streaming e probabili formazioni

Cagliari-Napoli si gioca domani alle 18:00 alla Sardegna Arena del capoluogo sardo. Tutto quello che c’è da sapere sul match tra i rossoblu di Rolando Maran e gli azzurri di Gennaro Gattuso.

Quella di domani che si disputerà alle 18:00 alla Sardegna Arena è una partita che né il Cagliari né il Napoli possono sbagliare. I punti in palio sono pesantissimi, quindi occorre necessariamente una vittoria.

La sconfitta di domenica scorsa contro il Genoa ha rinviato ancora una volta l’appuntamento con la vittoria che manca ai sardi ormai dal 2 dicembre scorso (4-3 alla Sampdoria). Dal canto suo anche il Napoli arriva all’appuntamento di domani con qualche cerotto sulla pelle.

Le belle vittorie contro Juventus e Sampdoria sono state infatti vanificate dalla pessima prova offerta domenica scorsa in casa contro il Lecce a cui ha fatto seguito però la bella vittoria in Coppa Italia in casa dell’Inter, dove si è vista una squadra completamente diversa: cattiva e pungente tanto da sbancare San Siro grazie ad un fantastico gol di Fabian Ruiz.

Le ultime sulle formazioni di Cagliari e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, il Cagliari dovrebbe presentarsi con un articolato 4-3-2-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Cragno in porta. Davanti a lui, Mattiello Pisacane, Klavan e Pellegrini. Centrocampo a tre con Nandez, Cigarini e Ionita. Sulla trequarti, Joao Pedro e Pereiro saranno il supporto all’unica punta, Simeone.

Il Napoli dovrebbe invece schierarsi con il suo classico 4-3-3. Ospina quindi in porta con, a fargli da schermo, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui. A centrocampo spazio ad Allan, Demme e Fabian Ruiz. In attacco il tridente formato da Callejon, Mertens ed Insigne.

Probabili formazioni Cagliari-Napoli

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Mattiello Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita, Joao Pedro, Pereiro, Simeone.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Demme, Fabian; Callejon, Mertens, Insigne.

Cagliari-Napoli, 24° giornata di Serie A

Come vedere Cagliari-Napoli in TV e streaming

Cagliari-Napoli sarà visibile esclusivamente, a partire dalle 18:00, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Via streaming sarà invece possibile assistere al match mediante i servizi Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Cagliari-Napoli

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Cagliari-Napoli sulle frequenze di Rai Radio Uno e Kiss Kiss Italia a partire dalle 18:00.

Precedenti e statistiche

Cagliari e Napoli, in Serie A, si sono incontrate complessivamente 67 volte. Il bilancio è tutto appannaggio dei partenopei che guidano la contesa con 29 vittorie a fronte delle sole 14 dei rossoblu. 24 i pareggi.

Nelle sfide contro i cagliaritani, gli azzurri hanno segnato 91 gol, subendone 53. Se considerassimo invece le sole gare giocate in terra sarda, dovremmo dire allora che la situazione, almeno per quanto riguarda le vittorie, è in perfetta parità: 9 a testa. 15 i pareggi invece.

Il Napoli vince in Sardegna da 4 stagioni consecutive. Esclusa l’annata 2015-2016, che vedeva il Cagliari in Serie B, i partenopei si sono imposti infatti 0-1 nel 2018-2019, 0-5 nel 2017-2018, 0-5 nel 2016-2017 e 0-3 nel 2014-2015.

L’ultima vittoria casalinga dei rossoblu contro i campani risale alla stagione 2008-2009 (2-0 a firma di Jeda e Lazzari). Qualora domani gli uomini di Maran riuscissero a battere quelli di Gattuso sarebbe la terza volta in assoluto in cui il Cagliari batte il Napoli sia all’andata che al ritorno (è già accaduto nelle stagioni 2007-2008 e 1969-1970).

