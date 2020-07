Cagliari-Juventus in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 29-07-2020

Cagliari-Juventus, partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva streaming su DAZN e sul canale DAZN 1 per i clienti abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD. Assenze pesanti per Zenga, previsto qualche cambio nell’undici di Sarri.

Domani alle ore 21:45 alla Sardegna Arena il Cagliari ospita la Juventus nella sfida valida per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A.

I rossoblu sono salvi ormai già da qualche tempo e giocheranno a mente sgombra. Nell’ultimo turno è arrivata una sconfitta sempre in casa contro l’Udinese ed il Cagliari vorrà di certo riscattarsi battendo la prima della classe.

Non ha più nulla da chiedere a questo campionato la Juventus che si laureata campione per nona volta consecutiva domenica battendo 2-0 in casa la Sampdoria. Per i bianconeri la partita sarà utile come allenamento in vista della Champions League e non vorranno di certo sfigurare.

Le ultime sulle formazioni di Cagliari e Juventus

Per questa partita, oltre agli infortunati Nainggollan, Oliva, Pavoletti e Pellegrini, Zenga dovrà rinunciare anche a Nandez che è stato squalificato dal giudice sportivo. Per i sardi sarà 4-3-1-2 con Cragno tra i pali, Pisacane, Walukiewicz, Klavan e Lykogiannis in difesa, Faragò, Birsa e Ionita a centrocampo e con Gaston Pereiro alle spalle delle due punte che saranno Simeone e Joao Pedro.

Previsto qualche cambio nell’undici di Sarri sia per far rifiatare qualche giocatore, sia per i tanti infortuni accusati in questi ultimi giorni. In porta toccherà a Buffon, mentre al centro della difesa Rugani si sistemerà al fianco di Bonucci per far riposare De Ligt, con Cuadrado ed Alex Sandro sulle corsie laterali. A centrocampo nuova titolarità per Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Matuidi ai suoi lati a fare da mezzali, mentre in attacco Higuain sostituirà l’infortunato Dybala nel tridente con Bernardeschi e Ronaldo.

Probabili formazioni Cagliari-Juventus

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Birsa, Ionita; Pereiro; Simeone, Joao Pedro. All. Walter Zenga

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, A. Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, C. Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Dove vedere Cagliari-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

La partita Cagliari-Juventus, partita valevole per la trentasettesima giornata di Serie A,

arà visibile in diretta esclusiva streaming su DAZN a partire dalle ore 21:45. Per vedere la partita basterà abbonarsi a DAZN al costo mensile di €9.99, con possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Inoltre, sarà possibile vedere la partita Milan-Juventus sul canale DAZN 1 di Sky per tutti i clienti che si sono abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD.

Dove ascoltare la radiocronaca di Cagliari-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Cagliari-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Cagliari-Juventus

I precedenti in terra sarda tra Cagliari e Juventus sono favorevoli ai bianconeri che hanno ottenuto 19 successi in 42 partite. Sono stati 13, invece, i pareggi mentre il Cagliari si è imposto in 10 occasioni.

L’ultima vittoria interna del Cagliari risale al 29 Novembre 2009, con i rossoblu vinsero 2-0 grazie ai gol di Nené e Matri. Dopodiché, la Juventus ha ottenuto ben otto successi di fila, subendo appena 4 reti e segnando ben 20 gol.

In casa, il Cagliari non vince da un mese ed ha vinto solo 6 partite su 18. I rossoblu cercheranno dunque di sfruttare la pancia piena della Juventus per migliorare questa statistica. Inoltre i bianconeri non sono impeccabili in trasferta dove hanno vinto solo 10 gare su 18 e vengono da due sconfitte nelle ultime tre sfide lontano dallo Stadium.

