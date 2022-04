Cagliari-Juventus 1-2, Dichiarazioni post partita di Allegri: “La squadra non sembra scossa dopo la sconfitta contro l’Inter”

Massimiliano Allegri ha parlato dopo Cagliari- Juve. Dalle sue dichiarazioni emerge la soddisfazione per il risultato ottenuto contro una squadra ostica. Risultato importante per due motivi: la squadra consolida il quarto posto, e non sembra aver patito il contraccolpo psicologico dopo la sconfitta contro l’Inter

La sconfitta contro l’Inter.

Il contraccolpo psicologico della partita contro l’Inter è stato evitato, la squadra è stata brava a reagire in una partita difficile, che serve a consolidare il quarto posto ed impedisce alla Roma di avvicinarsi.

Atteggiamento mentale

I ragazzi non si sono innervositi, sono stati ordinati ed hanno subito poco e niente. La Juve è stata brava, quando è andata in svantaggio, a non disunirsi e a raggiungere prima il pareggio e poi la vittoria. Dopo il secondo gol la squadra avrebbe potuto gestire un po’ meglio la palla anche se era stanca, avrebbe potuto stare più dentro la metà campo del Cagliari e continuare ad attaccare.

Gol bellissimo .

Vlahocic è stato servito benissimo da Dybala, ha fatto un grande gol e delle buonissime cose. È un giocatore che va servito maggiormente in profondità da parte dei compagni. Gli manca esperienza, ma ha comunque grandi margini per maturare, dato che è molto giovane. Nella gestione della palla, Vlahovic potrebbe migliorare? Deve migliorare sui controlli e sui movimenti, ma è molto caparbio. Deve muoversi e giocare maggiormente con la squadra. Abbraccio tra Duybala e Vlahoovic? C’è l’abbraccio di tuta la squadra.