Cadena ser: Messi rinnova con il Barcellona fino al 2023, poi andrà a Miami

Il ciclo di Lionel Messi al Barcellona potrebbe essere giunto agli sgoccioli. Lo storico capitano blaugrana é in procinto di lasciare la squadra catalana alla quale é legato sin dal 2000 e con la quale ha vinto ben 34 trofei, in campo nazionale ed internazionale.

Da circa un anno, peró, si parla di un possibile divorzio dal Barcellona, motivato anche da un rapporto non più cosí idilliaco col mondo blaugrana.

Ipotesi corroborata anche da Cadena Ser, che scrive come Messi stia seriamente contemplando l’addio nel giugno del 2023. L’idea della “pulce” sarebbe quella di rimanere al Barça per disputare da assoluto protagonista i Mondiali in Qatar (novembre-dicembre 2022). Poi il trasferimento nella MLS, precisamente a Miami, dove gioca la squadra di cui é proprietario Beckam.

Potrebbe essere il modo ideale per regalarsi un’esperienza nuova al culmine di una carriera leggendaria, che lo ha visto legarsi indissolubilmente ai colori catalani.

