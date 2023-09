Bye bye Kvaratskhelia, Napoli trema: il suo futuro è già scritto | A fine stagione firma il contratto

Sono state tante le voci circolate nelle ultime ore sul georgiano e su un presunto prolungamento del contratto.

Un mercato conservativo che ha permesso alla squadra di restare pressoché la stessa che ha dominato lo scorso campionato di Serie A e ha fatto impazzire milioni di tifosi che aspettavano di festeggiare uno scudetto da ben 33 anni.

Questo è quello che è avvenuto a Napoli nel corso dell’ultima sessione estiva e che ha portato una rivoluzione in panchina e tra i dirigenti, ma non ha cambiato quasi nulla all’interno della rosa. Sono arrivati, infatti, il francese Rudi Garcia, che ha sostituito in panchina Luciano Spalletti, e alcuni dirigenti, tra cui il direttore sportivo Mauro Meluso, che hanno preso il posto di Cristiano Giuntoli.

Gli interpreti della trionfale cavalcata Scudetto della scorsa stagione, invece, a parte il centrale sudcoreano Kim Min-Jae ed l’attaccante messicano Lozano, sono rimasti gli stessi e a loro si sono aggiunti il difensore brasiliano Natan, il centrocampista svedese Cajuste e l’esterno offensivo danese Lindstrom.

L’estate napoletana, però, dopo aver visto risolto il rebus del nuovo tecnico, è ruotata attorno alla permanenza delle due stelle più luminose della squadra: Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Dopo tante voci, soprattutto per il primo, circa offerte faraoniche provenienti dall’Arabia Saudita, e su dialoghi per eventuali prolungamenti di contratto, i due attaccanti azzurri sono rimasti per la gioia dei tifosi.

Le voci sul rinnovo di Kvara e la smentita della società

Negli ultimi giorni, dopo il tormentone legato al rinnovo di Osimhen, si è aperto quello riguardante il georgiano. Sono cominciate a circolare voci che volevano il club partenopeo e l’entourage di Kvaratskhelia in costante contatto per trovare l’accordo sul prolungamento del contratto dell’esterno che scade a giugno 2027. A smentire questa trattativa, però, ci ha pensato lo stesso Napoli con un duro comunicato.

Questo il contenuto della nota azzurra: “Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di ‘cazzate’. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli”.

Kvaratskhelia, dubbi sul futuro

Questo comunicato, però, per quanto netto e chiaro possa essere, ha aperto degli interrogativi pesanti sul futuro del georgiano a Napoli e ha spaventato i tifosi azzurri. L’MVP della scorsa Serie A, infatti, nonostante un contratto ancora molto lungo, percepisce uno stipendio non all’altezza della sua classe e potrebbe comunque bussare alla porta per chiedere più soldi.

Entro fine stagione, quindi, si dovrebbe arrivare ad un adeguamento e ad un prolungamento, altrimenti si potrebbero aprire scenari diversi e l’esterno sinistro offensivo del Napoli potrebbe chiedere la cessione, diventando, a quel punto, una fastidiosa grana da risolvere per Aurelio De Laurentiis.