Bussano (forte) a casa Roma: Mourinho vuole che nessuno risponda. Sarebbe una cessione disastrosa

Intoppi di mercato da parte della Roma: non riesce e vendere e rischia di perdere una pedina fondamentale nello scacchiere di Mou.

Giorni caotici, derby di Coppa Italia a parte, a Trigoria. Con il mercato aperto e il bisogno di vendere per rinforzare la squadra in ottica corsa alla Champions League, si corre sul filo dell’equilibrio. L’arrivo di Dean Huijsen non basta più.

Mourinho ha ribadito le condizioni di Mancini, alle prese con quegli straordinari propri di chi non riesce ad allenarsi causa pubalgia, ma sta stringendo i denti perché la Roma non ha difensori. Già, Kumbulla si sta allenando ma non è ancora a disposizione, Smalling continua a essere infortunato. E Ndicka è in Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa.

La Roma sta provando in tutti i modi a vendere Renato Sanches, di proprietà del Paris Saint Germain che, dal canto suo non ha nessuna intenzione di riprenderlo, oltretutto è (tanto per cambiare) infortunato.

Secondo il Tempo, si sarebbe fatto vivo il Besiktas per capire i termini dell’acquisto, ma la pista sarebbe fredda, freddissima, non tanto per la Roma, quanto per il centrocampista lusitano. Che avrebbe detto no ai turchi, e non ha intenzione nemmeno di accasarsi in Grecia, che sia PAOK Salonicco o Olympiacos fa lo stesso.

L’offerta che non ti aspetti

Ci mancava pure l’arrivo del Paris Saint Germain a complicare i piani della Roma. Sì perché Al-Khelaifi, speranzoso di trattenere Mbappé oltre fine stagione, ha demandato Luis Campos di prendere un difensore, dopo l’infortunio di Milan Skriniar.

L’ex difensore dell’Inter, infatti, è stato operato a Doha per risolvere una lussazione del legamento peroneo laterale della caviglia sinistra, rimediata contro il Tolosa in Supercoppa francese. Il comunicato ufficiale del club parigino non parla dei tempi di recupero, ma si parla di mesi di stop. Che c’entra la Roma in questa storia? Ecco l’offerta che non ti aspetti.

Assalto a Diego Llorente

Secondo Footmercato, il Paris Saint Germain avrebbe trovato in Diego Llorente un papabile sostituto di Milan Skrniar. Lo spagnolo 30 anni, è legato al Leeds fino al 2026 e in prestito ai giallorossi da gennaio 2023.

Llorente è un elemento che Luis Enrique conosce bene poiché l’allenatore del PSG lo ha già allenato quando guidava la Roja e dall’ex Barça è arrivato un responso più che positivo. Se la Roma perdesse anche Llorente, dovrebbe impiegare un amen per acquistare il suo sostituto, difensori integri tranne Dean Huijsen non ce ne sono. Almeno finché non torna Ndicka, ma lì il mercato sarà chiuso.