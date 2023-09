Buone notizie per Gasperini: il perno della squadra è arruolabile | Infortunio smaltito

Arrivano news confortanti per l’allenatore dell’Atalanta che si prepara al tour de force delle prossime settimane con una certezza in più.

Dopo la sosta per le Nazionali tornano i vari campionati, tra cui la Serie A e, durante la prossima settimana, avranno anche inizio le varie coppe europee. Martedì, mercoledì e giovedì sarà già tempo di Champions, Europa e Conference League.

Per Inter, Napoli, Milan, Lazio, Atalanta, Roma e Fiorentina che sono le sette squadre italiane impegnate nelle tre competizioni Uefa, quindi, comincia il primo vero tour de force stagionale. Sette partite in 21 giorni; uno ogni tre o quattro giorni.

Dopo una stagione di assenza dalle competizioni europee ci sarà quindi il ritorno dell’Atalanta che disputerà l’Europa League. Gian Piero Gasperini dopo aver schierato, tranne che in attacco, grossomodo la stessa formazione nelle prime tre giornate di campionato, ora dovrà dar fondo a tutta la sua rosa e operare un ampio turnover per distribuire bene le forze.

Fiorentina, Cagliari, Verona, Juventus, Lazio e Genoa in campionato; Rakow e Sporting Lisbona in Europa League, cominceranno a dire qualcosa di veramente indicativo sulla stagione dei bergamaschi e su quali potranno essere le ambizioni di questo 2023/2024.

Atalanta, le scelte per la Fiorentina

L’Atalanta sarà impegnata domenica sera alle 18 sul campo della Fiorentina in una sfida che sa già di Europa. Lo scontro tra viola e nerazzurri, soprattutto negli ultimi due anni, è un po’ quello tra le due squadre che vogliono inserirsi tra le big del nostro campionato e conquistare quel posto in Europa che resta.

Una sfida importante, quindi, forse anche più dell’esordio europeo casalingo di giovedì prossimo contro i polacchi del Rakow. Al momento è presto per fare previsioni, ma il tecnico della Dea pare intenzionato a schierare la formazione tipo, o quella che al momento può essere considerata tale, nella sfida di Firenze, per poi magari operare qualche cambio nel match di Europa League.

Atalanta, Gasp può sorridere: il calciatore è a disposizione

Gian Piero Gasperini, intanto, può sorridere per il ritorno a Zingonia del portiere argentino, Juan Musso che era partito con la sua Nazionale per le gare di qualificazione al Mondiale 2026. Con il rientro del suo numero uno, il tecnico bergamasco non dovrebbe avere grossi dubbi sulla scelta dell’estremo difensore che sarà titolare a Firenze.

Certo, Carnesecchi scalpita e chiede spazio, ma Gasperini in campionato dovrebbe affidarsi ancora a Musso. Vedremo se in Europa League contro il Rakow ci sarà spazio per l’ex portiere della Cremonese, ma per il match di domenica alle 18 non sembra esserci alcun dubbio.