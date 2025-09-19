Buone Notizie in casa Inter: Lautaro Martinez e Darmian verso il rientro

Lautaro Martinez - Stadiosport.it

Arrivano segnali positivi dall’infermeria dell’Inter: secondo quanto riportato in Italia, sia Lautaro Martinez che Matteo Darmian stanno recuperando bene e dovrebbero essere a disposizione per la sfida di Serie A contro il Sassuolo in programma domenica sera.

Il capitano nerazzurro era rimasto in panchina nel debutto di Champions League vinto 2-0 ad Amsterdam contro l’Ajax, dopo aver accusato dolori alla schiena nei giorni precedenti che lo avevano costretto a saltare parte degli allenamenti. Alla fine, Cristian Chivu ha preferito non rischiarlo, affidando l’attacco al giovane Francesco Pio Esposito, autore di una prova di carattere al fianco dei compagni.

Discorso diverso per Darmian, che non era nemmeno stato convocato per la trasferta europea. L’esperto esterno difensivo ha lavorato a parte negli ultimi giorni per smaltire i problemi fisici, ma anche per lui arrivano indicazioni incoraggianti.

Stando a quanto riportato da Sky Sport Italia, entrambi i giocatori sono in netto miglioramento e, salvo imprevisti dell’ultima ora, dovrebbero essere regolarmente a disposizione contro i neroverdi nella sfida di San Siro di domenica, con fischio d’inizio alle 20:45 ora italiana.

Una notizia importante per l’Inter, che punta a proseguire la propria corsa in campionato potendo contare nuovamente sul carisma e sui gol del suo capitano e sull’affidabilità di Darmian in fase difensiva.