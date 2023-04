Bundesliga risultati, marcatori e classifica della 30ª giornata 28-29-30/4/2023

Bundesliga, risultati, marcatori e classifica finale della trentesima giornata di campionato.

Mancano solamente quattro giornate alla fine della Bundesliga. La lotta per il campionato, però, è più aperta che mai. Dopo il passo falso del Bayern Monaco, il Borussia Dortmund ha scavalcato i bavaresi. Il BVB doveva vincere per scavalcare completamente i propri avversari ma viene bloccato sull’1-1 in casa del Bochum. I Gialloneri rimangono a 61 punti.

Terza vittoria consecutiva per il Friburgo che vince in casa del Colonia che subisce una sconfitta dopo una serie di risultati utili e consecutivi. I Brasiliani di Brisgovia si fermano al terzo posto e continuano a sognare l’Europa. A pari punti c’è l’Union Berlino che non va oltre lo 0-0 in casa del Bayer Leverkusen. A soli due punti c’è il Lipsia che vince di misura con l’Hoffenheim e si rilancia nella lotta per la Champions League.

Nella lotta per la permanenza, lo Stoccarda vince una partita pesantissima contro il Borussia Mönchengladbach e raggiunge a pari punti proprio il Bochum. Entrambe sono a 28 punti e sono appaiate nella zona play-out. Non riesce a riemergere l’Eintracht di Fraconforte che fa solo 1-1 con l’Augusta. Le Aquile salutano completamente il sogno Europa e sono a digiuno di vittorie da diverse giornate.

Il Bayern Monaco vince contro l’Hertha Berlino per 2-0 e si riprende il primo posto. Adesso è a +1 dal Borussia Dortmund ma resta ancora tutto aperto. Nel posticipo il Wolfsburg ospita il Magonza e vince e si porta al settimo posto.

Bundesliga, risultati della trentesima giornata

Venerdì 28 aprile

Bochum-Borussia Dortmund 1-1 5′ Losilla (Boc), 7′ Adeyemi (Bor)

Sabato 29 aprile

Stoccarda-Borussia Mönchengladbach 2-1 22′ Guirassy (S), 78′ Weigl (B), 83′ Coulibaly (S)

Eintracht Fraconforte-Augusta 1-1 25′ aut. Rexhbecaj (E), 58′ Demirovic (A)

Colonia-Friburgo 0-1 54′ Doan

Union Berlini-Bayer Leverkusen 0-0

Lipsia-Hoffenheim 1-0 28′ Nkunku

Schalke-Werder Brema 2-1 18′ Ducksch (W), 81′ van den Berg (S), 90+2′ Drexler (S)

Domenica 30 aprile

Bayern Monaco-Hertha Berlino 2-0 69′ Gnabry, 79′ Coman

Wolfsburg-Magonza 3-0 5′, 28′ Wind, 13′ Bornauw

Bundesliga, classifica finale

1. Borussia Dortmund 62

2. Bayern Monaco 61

3. Union Berlino 56

4. Friburgo 56

5. Lipsia 54

6. Bayer Leverkusen 48

7. Wolfsburg 46

8. Magonza 45

9. Eintracht Francoforte 43

10. Borussia Mönchengladbach 36

11. Colonia 35

12. Werder Brema 35

13. Augusta 31

14. Hoffenheim 29

15. Stoccarda 28

16. Bochum 28

17. Schalke 27

18. Hertha Berlino 22