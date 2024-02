Bundesliga, Leverkusen vola: schiantato 3-0 il Bayern Monaco e +5 in classifica

Bundesliga logo

In Bundesliga il Bayer Leverkusen non si ferma più. Nello scontro diretto, tra la prima e la seconda , le aspirine legittimano il primato schiantando per 3-0 il Bayern Monaco.

😴 Träumt schön, liebe #Werkself-Fans! Und wenn irgendjemand unseren Fotografen gesehen hat, bringt ihn bitte bis Samstag bei uns vorbei! 😆



🔙 #B04FCB 3:0 | #Werkself pic.twitter.com/J6ZafJQQ4C — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) February 10, 2024

Lo scontro al vertice viene deciso dalle reti dell’ex Stanisic, di Grimaldo e di Frimpong, per un 3-0 netto che permette al Bayer Leverkusen di allungare a +5 dal Bayer Monaco. La squadra di Xavi Alonso, ancora imbattuta, con questa vittoria mette una seria ipoteca sulla vittoria finale in Bundesliga, che giusto per scomodare gli amanti delle statistiche sarebbe la prima nella sua centenaria storia.

Ad aprire il big match tra il Bayern Leverkusen e il Bayer Monaco, un ex bavarese: il terzino destro Josip Stanisic, tra l’altro ceduto in prestito in questa estate, non ritenuto all’altezza da mister Tuchel.

🗣️ Josip Stanisic: "Rob hat ein super Ball hingelegt und ich dachte "jetzt haust du den einfach rein". Da war keine konkrete Idee hinter.



🔙 #B04FCB 3:0 | #Werkself pic.twitter.com/2PJorE70hK — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) February 10, 2024

Bundesliga: risultati della 21ª giornata

Nelle altre partite di Bundesliga, lo Stoccarda si conferma la terza forza del campionato vincendo per 3-1 contro il Mainz, che scivola all’ultimo posto in classifica, raggiunto dal Darmstadt che impatta per 0-0 sul campo del Borussia Monchengladbach. In zona Champions rimane al quarto posto il Borussia Dortmund che strapazza per 3-0 il Friburgo. Perde terreno il Lipsia che non va oltre il 2-2 sul campo del Ausburg, fallendo anche un rigore al 82′ con Openda.

In coda in Bundesliga buon punto esterno del Colonia sul campo dell’Hoffenheim ma che vede allontanarsi l’Union Berlino vittorioso per 1-0 contro il Wolfsburg. Ritorna alla vittoria l’Heidenheim dopo 4 pareggi di fila contro il Werder Brema avvicinandosi alla Zona Europa, occupata dal Eintracht Francoforte fermato internamente per 1-1 dal Bochum.

Bundesliga: classifica dopo la 21ª giornata

1 Bayer Leverkusen 55 21 17 4 0 55 14 2 Bayern Monaco 50 21 16 2 3 59 22 3 Stoccarda 43 21 14 1 6 49 27 4 Borussia Dortmund 40 21 11 7 3 43 26 5 RB Leipzig 37 21 11 4 6 46 28 6 Eintracht Francoforte 32 21 8 8 5 31 25 7 SC Freiburg 28 21 8 4 9 26 37 8 Hoffenheim 27 21 7 6 8 38 40 9 1. FC Heidenheim 1846 27 21 7 6 8 30 36 10 Werder Brema 26 21 7 5 9 30 34 11 Augsburg 23 21 5 8 8 31 39 12 Wolfsburg 23 21 6 5 10 25 33 13 Borussia Monchengladbach 22 21 5 7 9 36 41 14 Bochum 22 21 4 10 7 23 39 15 1. FC Union Berlin 21 21 6 3 12 20 35 16 Colonia 16 21 3 7 11 15 35 17 Mainz 12 21 1 9 11 16 35 18 SV Darmstadt 98 12 21 2 6 13 22 49