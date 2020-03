Bundesliga, Borussia Dortmund-Schalke Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 14-3-2020

Derby della Ruhr e scontro diretto tra Borussia Dortmund e Schalke 04 nella 26° giornata di Bundesliga. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: ballottaggio Hazard-Brandt per Favre, mentre Wagner non avrà a disposizione 7 giocatori. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

Si gioca solo in Germania e solo fino a martedì. Sì, è un paradosso. Tutta l’Europa e il mondo intero è in ginocchio per l’emergenza legata alla diffusione del contagio del Coronavirus. Tutti i campionati e le coppe internazionali sono stati sospesi o si gioca a porte chiuse.

Particolare, invece, la scelta della DFB, che farà giocare questo turno, la 26° giornata i Bundesliga, 9° turno del girone di ritorno, a porte chiuse, per poi sospendere il campionato fino ad inizio aprile.

Forse, ma è solo un’ipotesi, la scelta è legata anche alla necessità di far disputare questa partita, il derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04, un vero e proprio scontro diretto d’alta classifica, in programma alle ore 15:30 al Signal Iduna Park di Dortmund, conosciuto anche come Westfalenstadion.

I gialloneri sono secondi in classifica con 51 partite, 4 in meno della capolista, e arriveranno alla sfida da quattro risultati utili consecutivi, mentre i biancoblu sono sesti in classifica con 37 punti, 12 di distanza dal 4° posto, e una vittoria che manca da sette partite.

Ultime sulle formazioni di Borussia Dortmund-Schalke:

Non ci saranno Reus e Delaney per Lucien Favre, che punterà ancora sul suo poliedrico 3-4-3. Davanti a Burki ci saranno Piszczek e Zagadou con Hummels, mentre Hakimi e Guerreiro agiranno sulle fasce. In mediana confermato Emre Can con Witsel, ma attenzione all’ipotesi Dahoud, mentre in attacco i terribili enfants prodige Haaland e Sancho saranno coadiuvati da uno tra Brandt e Hazard.

Situazione di emergenza assoluta per David Wagner, che dovrà fare a meno di Kabak, Stambouli, Sanè, Miranda, Mascarell, Serdar e Caligiuri. Come a dire, manca mezza squadra praticamente. A porta Schubert dovrebbe essere preferito a Nubel, che ha perso il posto da titolare da quando ha firmato il precontratto per la prossima stagione con il Bayern Monaco. In difesa Becker completerà il reparto con Todibo e Nastasic, mentre saranno Oczipka e Kenny ad agire sulle fasce in uno schieramento a specchio, una sorta di 3-4-3 mascherato in 3-4-1-2. In mediana bisognerà sciogliere il ballottaggio tra Boujellab, Mercan e Schopf a fianco di McKennie, così come in attacco ci saranno tre posti disponibili per Matondo, Harit, Burgstaller e Raman, ma non è da escludere le sorprese Kutucu e Gregoritsch.

Probabili formazioni Borussia Dortmund-Schalke:

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Witsel, Emre Can, Guerreiro; Sancho, Haaland, Brandt.

SCHALKE (3-4-1-2): Schubert; Becker, Todibo, Nastasic; Kenny, McKennie, Boujellab, Oczipka; Harit; Burgstaller, Raman.

Come vedere Borussia Dortmund-Schalke in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Borussia Dortmund Schalke, 26° Giornata di Bundesliga, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Football HD Canale 203.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Borussia Dortmund Schalke in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Precedenti e statistiche Borussia Dortmund-Schalke:

Il derby della Ruhr o della Renania è il più sentito in assoluto in Germania ed è particolare come c’è perfetto equilibrio tra Borussia Dortmund e Schalke, visto che entrambe possono contare su 35 vittorie e 32 pareggi in 102 precedenti totali, ma un leggerissimo vantaggio per i gialloneri con 33 vittorie, 30 pareggi e 32 sconfitte in 95 partite di Bundesliga e un totale di 156 gol fatti contro 147 gol subiti.

Discorso completamente diverso per le 49 sfide disputate al Westfalenstadion, visto che il Borussia ripartirà da 21 vittorie, 16 pareggi e 12 sconfitte, di cui 20 vittorie, 15 pareggi e 12 sconfitte in 47 incroci in campionato.

La partita d’andata, disputatasi il 26 ottobre 2019, 9° giornata di campionato, si concluse con un pareggio senza reti, mentre l’anno scorso lo Schalke fece il colpaccio a Dortmund vincendo 4-2.

