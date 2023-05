Bundesliga 2022-23: verdetti, chi in Champions , Europa e Conference, le retrocesse.

Con questo fanno undici titoli di fila. La Bundesliga sembra ormai ridotta a essere un monologo del Bayern Monaco. Per la compagine di Thomas Tuchel, però, infilare in bacheca il titolo nazionale numero 33 non è stato proprio la quintessenza dell’agevolezza. Questo perché il Borussia Dortmund le è stato con il fiato sul collo sino al termine aggiudicandosi lo stesso bottino finale, 71 punti, ma accumulando una differenza reti inferiore. E quindi il titolo ha preso la strada di Monaco di Baviera per essere portato a spasso da dirigenza, squadra e tifosi come un re nella centralissima Marien Platz.

Il Bayern Monaco disputerà quindi la prossima Champions League, trofeo che gli manca dalla stagione 2019-2020 quando regalò lacrime in finale allo stadio de La Luz di Lisbona al Paris Saint Germain imponendosi per 1-0. A fare compagnia alla squadra di Tuchel con la comune aspirazione di portarsi in bacheca la coppa con le orecchie saranno Borussia Dortmund, Lipsia e Union Berlino. Tutte partiranno dalla fase a gironi. In Europa League si accomoderà invece il Friburgo. Il Bayer Leverkusen, eliminato di recente in Europa League in semifinale dalla Roma, partirà invece questa volta dalla Conference.

Chi invece dovrà raccogliere i cocci e tentare una pronta risalita in Bundesliga ripartendo dalla Bundesliga due saranno Schalke 04 e Hertha Berlino. La seconda si accomoda in seconda divisione dopo un solo campionato dal ritorno in Bundesliga. La sua retrocessione suscita un po’ di scalpore trattandosi di una squadra titolata in campo nazionale e internazionale: l’orgoglio calcistico di Gelsenkirchen, infatti, ha nella sua bacheca tra l’altro cinque Coppe di Germania e una Coppa Uefa. Quanto all’Hertha Berlino, rischiò già lo scorso campionato terminando al sedicesimo posto.