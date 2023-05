Bundesliga 2022-2023: Bayern Monaco campione di Germania per la 10° volta consecutiva

Clamoroso in Bundesliga: Il Borussia Dortmund non va oltre il 2-2 contro il Mainz e consegna il titola al Bayern Monaco all’ultima giornata.

C’è dell’assurdo in quanto successo nell’ultimo turno di Bundesliga quest’oggi con l’incredibile pareggio del Borussia Dortmund al quale bastava una vittoria in casa contro Il Mainz per alzare al cielo il nono titolo tedesco della sua storia, ma così non è stato. I gialloneri sono partiti subito male con il gol incassato dopo appena 15’ minuti di gioco, ma la batosta è arrivata quando il trascinatore del Borussia, Sebastian Haller si è presentato dal dischetto 4’ minuti più tardi e ha fallito il penalty. Dopo il due a zero incassato serviva un miracolo al Dortmund, che però si sveglia troppo tardi e non riesce ad andare oltre il 2-2, consegnando il titolo al Bayer Monaco.

Bayern Monco che oggi, invece, era del tutto costretto a vincere e sperare in un passo falso del Dortmund, così è stato, i bavaresi hanno ottenuto il successo sul campo del Colonia grazie di Coman e Musialia che firma il raddoppio Bayern a pochi minuti dal termine della gara. La vittoria ha portato i bavaresi a 71 punti in classifica, gli stessi del Dortmund, ma con l’ago della bilancia degli scontri diretti a favore del Bayern che, dunque, all’ultima giornata si laurea campione di Germania per il decimo anno consecutivo.

Un vero e proprio dominio quello del Bayern Monaco che quest’anno sembrava esser destinato a interrompersi, ma il destino ha girato ancora una volta sulla sponda bavarese, che dunque con l’arrivo di Tuchel alla guida tecnica non sembrava aver intrapreso il giusto cammino. Questo scudetto darà la possibilità ai bavaresi di poter avviare un nuovo progetto tecnico con molta più serenità.