Bundesliga 2020-2021, risultati 32° giornata: Bayern Monaco campione! Borussia Dortmund-Lipsia 3-2

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 32° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

In Germania il campionato va come da copione, il Bayern Monaco, con la roboante vittoria per 6 a 0 sul Borussia Monchengladbach, vince il nono campionato consecutivo; vittoria in scioltezza con tripletta di Lewandowsky che vince la classifica cannonieri avendo 39 reti all’attivo con due giornate da giocare. Vince il Borussia Dortmund, 3 a 2 in casa contro il Lipsia, le Api rimangono in scia del terzo posto.

Il Wolfsburg risponde al Dortmund strapazzando l’Union Berlino con un netto 3 a 0 e rimane in terza posizione, ultima valida per giocare la prossima Champions League; pareggio senza goal, 0 a 0, tra Werder Brema e Bayer Leverkusen. Bella vittoria dell’Hoffenheim sullo Schalke 04, 4 a 2 dopo un brutto primo tempo con il passivo di due reti, nella ripresa si scatenano e vanno in rete 4 volte ribaltando il risultato; vittoria dello Stoccarda in casa contro l’Augsburg, 2 a 1 alla fine delle ostilità.

Vittoria esterna del Friburgo in casa del Colonia, la partita finisce 4 a 1 con il 3 a 1 e il definitivo quarto goal messi a segno nei minuti di recupero, al 93esimo e al 96esimo; la sfida salvezza tra Hertha Berlino e Arminia Bielefeld finisce senza reti, mentre Eintracht Francoforte pareggia col Mainz.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Stoccarda – Augsburg 2 – 1

Borussia Dortmund – Lipsia 3 – 2

Werder Brema – Bayer Leverkusen 0 – 0

Hoffenheim – Schalke 04 4 – 2

Wolfsburg – Union Berlino 3 – 0

Bayern Monaco – Borussia M’Gladbach 6 – 0

Colonia – Friburgo 1 – 4

Eintracht Francoforte – Mainz 1 – 1

Hertha BSC – Arminia Bielefeld 0 – 0

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 74

Lipsia 64

Wolfsburg 60

Borussia Dortmund 58

Eintracht Francoforte 57

Bayer Leverkusen 51

Borussia M’Gladbach 46

Union Berlino 46

Friburgo 44

Stoccarda 42

Hoffenheim 39

Mainz 36

Augsburg 33

Werder Brema 31

Hertha BSC 31

Arminia Bielefeld 31

Colonia 29

Schalke 04 13

Migliori Bookmakers AAMS