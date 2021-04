Bundesliga 2020-2021, risultati 30° giornata: Schalke retrocesso, Lipsia ko, vincono Bayern Monaco e Borussia Dortmund

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 30° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Campionato tedesco che è praticamente finito oggi pomeriggio, il Lipsia viene sconfitto 2 a 1 dal Colonia, la doppietta di Hector cancella le speranze della squadra RedBull di vincere il titolo, infatti due ore dopo il Bayern Monaco si impone 2 a 0 sul Bayer Leverkusen e porta a dieci punti il vantaggio a 4 giornate dal termine, il titolo potrebbe arrivare già Sabato pomeriggio.

Ennesima sconfitta dello Schalke 04, 1 a 0 in casa dell’Arminia Bielefeld, che retrocede matematicamente nella serie B tedesca; vittoria 2 a 0 per l’Eintracth di Francoforte, Hinteregger e Silva danno i tre punti ai padroni di casa, a quindici minuti dal termine l’Augsburg sbaglia il rigore che poteva riaprire la partita.

Il Borussia Dortmund vince 2 a 0 in casa contro l’Union Berlino, Reus e Guerrero, con una rete per tempo, piegano la resistenza degli ospiti, le Api sono a cinque punti dalla zona Champions League e sarà molto difficile per Halaand e compagni qualificarsi per la massima competizione europea; vittoria esterna per il Wolfsburg, 3 a 1 in casa dello Stoccarda, che mantiene saldamente il terzo posto. Vittoria dell’Hoffenheim in rimonta, sotto 2 a 0 si sveglia e alla fine vince 3 a 2, contro il Borussia Monchengladbach; vittoria fondamentale per il Mainz 05 in casa del Werder Brema, lo scontro salvezza finisce 1 a 0 per gli ospiti con una rete di Szalai al quarto d’ora del primo tempo.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Colonia – Lipsia 2 – 1

Arminia Bielefeld – Schalke 04 1 – 0

Eintracht Francoforte – Augsburg 2 – 0

Bayern Monaco – Bayer Leverkusen 2 – 0

Borussia Dortmund – Union Berlino 2 – 0

Werder Brema – Mainz 0 – 1

Hoffenheim – Borussia M’Gladbach 3 – 2

Stoccarda – Wolfsburg 1 – 3

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 71

Lipsia 61

Wolfsburg 57

Eintracht Francoforte 56

Borussia Dortmund 52

Bayer Leverkusen 47

Borussia M’Gladbach 43

Union Berlino 43

Friburgo 40

Stoccarda 39

Hoffenheim 35

Augsburg 33

Mainz 31

Werder Brema 30

Arminia Bielefeld 30

Hertha BSC 26

Colonia 26

Schalke 04 13

